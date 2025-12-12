.
Jason Lichtman
Sr. Technical Specialist, Autodesk
Jason has a B.S. in mechanical engineering from Columbia University and an M.S. in mechanical engineering from the University of Wisconsin - Madison. Jason is a seasoned product design & engineering professional who has 15 years of experience taking ideas and turning them into industry-leading mass production products for well-known brands. As a Sr. Technical Specialist for Autodesk, Jason helps consumer products businesses solve their most pressing problems, improves their design processes and increases their profitability.
Gus Quade
Platform Solutions Engineer, Autodesk
Gus is a Platform Solutions Engineer at Autodesk with a background as a mechanical engineer, having previously driven innovations at companies like Gilson, Ice-O-Matic, and Mikron Automation. As a Platform Solutions Engineer, Gus specializes in enhancing data & process management at product design and manufacturing companies through product lifecycle management (PLM) and quality management system (QMS) solutions. With a deep commitment to merging technology and customer needs, Gus focuses on transforming product design and manufacturing processes to achieve superior outcomes.