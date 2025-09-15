.

.

.

.

Watch Now

.

Meet our speaker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Jose Elizardo

Technical Solutions Engineer, Media & Entertainment

Autodesk

Tim Kelly

Director, Tandem Product Strategy

Tim has a wealth of industry and product experience having worked as a BIM Manager for Satterfield & Pontikes Construction and as a Product Manager at Assemble Systems and Autodesk. 

Adam Peter

Subject Matter Expert, Autodesk Tandem

Adam has a passion for removing barriers to adoption and is energized by developing meaningful relationships that will help shape the future direction of Autodesk services.

Tim Kelly

Director, Tandem Product Strategy

Tim has a wealth of industry and product experience having worked as a BIM Manager for Satterfield & Pontikes Construction and as a Product Manager at Assemble Systems and Autodesk. 