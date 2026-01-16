.
Rania deLeon
Quality Assurance and Regulatory Affairs Manager
Rania deLeon is a seasoned Quality Assurance and Regulatory Affairs Manager with over eleven years of experience in the medical device industry. As CEO of Mina Methods LLC, she excels in regulatory compliance, quality management systems, and process improvement, with expertise in FDA regulations and ISO standards.
Fred Smith
Sr. Territory Solutions Engineer, Autodesk
Fred Smith is a Texas-based technical product specialist who has spent decades romping around the aerospace, medical device, energy, and software industries. He is currently a solution architect at Autodesk. Fred holds graduate degrees in computer science and electrical engineering from Washington University in St. Louis.