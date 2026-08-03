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Edmundo Herrera. M.S., P.E.
Principal Technical Sales Specialist, Autodesk
Edmundo has 20+ years of global experience delivering civil infrastructure and BIM solutions, specializing in Autodesk infrastructure technologies, AI-driven workflows, connected design, automation, digital delivery, and AI design software orchestration.