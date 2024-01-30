適用於個人的安裝

解除安裝 Autodesk 軟體

解除安裝 Autodesk 軟體的方式會因您使用的作業系統和要移除的軟體而有所不同。

Windows

使用 Windows 控制台

對於 2022 版和更高版本的產品，移除產品的最佳方式是使用 Windows「控制台」。

注意事項：重新啟動電腦以套用擱置中的 Windows 更新。若要保留自訂 (例如功能表和 PGP 檔案)，請備份您的檔案。

  1. 開啟「程式和功能」功能表 (「開始」>「設定」>「程式和功能」)。
  2. 選取要移除的產品。
  3. 選取「解除安裝」以移除元件。

    注意事項：請記住，材料資源庫會在產品之間共用。除非您要解除安裝所有 Autodesk 產品，否則請勿將其移除。如果您要移除資源庫，請先解除安裝中解析度影像資源庫，然後解除安裝基本解析度影像資源庫，最後再解除安裝 Autodesk 材料資源庫。

  4. 確認您要解除安裝。然後按一下「完成」。
  5. 如果出現提示，請重新啟動。然後返回「程式和功能」功能表以解除安裝其他軟體。

使用 Microsoft Installation Troubleshooter (Fix It)

在透過「控制台」移除軟體後，先前安裝的殘留項目有時仍會保留在系統中。在這種情況下，將無法安裝新版本。請使用 Microsoft Installation Troubleshooter (先前稱為 Fix It) 來移除這些殘留項目。

  1. 移至修正阻止程式安裝的問題
  2. 按一下「下載」。
  3. 按一下「執行」或「開啟」。然後，按照疑難排解程式中的步驟操作。

macOS

使用「移除」公用程式解除安裝產品

對於某些產品，您可以在「Finder」>「前往」>「應用程式」>「Autodesk」資料夾中執行「移除 ProductName」公用程式。「移除」公用程式會同時解除安裝應用程式檔案和殘留檔案。

  1. 在「Finder」>「前往」>「應用程式」>「Autodesk」中，找到「移除 <產品名稱>」公用程式。
  2. 按兩下「移除 <產品名稱>」以解除安裝產品，其中「產品名稱」為 AutoCAD 或 AutoCAD LT (舉例)。

如果您的軟體沒有「移除」公用程式，請按照下一節中的步驟操作。

手動解除安裝產品

  1. 在程式圖示上按一下右鍵，然後選擇「丟到垃圾桶」，即可解除安裝所有 Autodesk 程式。
  2. 開啟 Finder 視窗並導覽至本端硬碟的根目錄，然後刪除以下資料夾：
    • /Library/Autodesk
    • /Library/Application Support/Autodesk
    • /Users/[使用者名稱]/Adlm
    • /Users/[使用者名稱]/Library/Application Support/Autodesk
      注意事項： 「資源庫」資料夾通常處於隱藏狀態。若要展示該資料夾，請按一下 Finder 中的「前往」功能表，然後按住 Option 鍵。
    • /Users/username/.flexlmrc
    • /Library/Frameworks/Adlm.framework/
    • /Applications/Autodesk/Adlm
  3. 導覽至 /Library/Preferences/Flexnet Publisher/FLEXnet 資料夾，然後刪除字首為 adskflex 的檔案。
  4. 找到並刪除 /Library/Application Support/Flexnet Publisher 資料夾。 

    5. 重要：如果您在 Mac 上執行 Adobe 產品，請勿刪除此資料夾。Adobe 產品也會使用 FlexNet。如果 Adobe 產品仍安裝在 Mac 上，刪除此資料夾可能會導致問題。

Linux

在 Linux 中，通常會透過終端機移除軟體。如需詳細資訊，請參閱 FlameMayaMudbox 的產品內安裝補充說明。

完整解除安裝 (Windows)

如果您在移除舊版產品後仍無法安裝新產品，則您最後只能執行完整解除安裝。請遵循以下指示。如果您需要協助，請聯絡支援人員。

另請參閱

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