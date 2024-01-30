解除安裝 Autodesk 軟體

解除安裝 Autodesk 軟體的方式會因您使用的作業系統和要移除的軟體而有所不同。
解除安裝 Autodesk 軟體的方式會因您使用的作業系統和要移除的軟體而有所不同。
對於 2022 版和更高版本的產品，移除產品的最佳方式是使用 Windows「控制台」。
注意事項：重新啟動電腦以套用擱置中的 Windows 更新。若要保留自訂 (例如功能表和 PGP 檔案)，請備份您的檔案。
注意事項：請記住，材料資源庫會在產品之間共用。除非您要解除安裝所有 Autodesk 產品，否則請勿將其移除。如果您要移除資源庫，請先解除安裝中解析度影像資源庫，然後解除安裝基本解析度影像資源庫，最後再解除安裝 Autodesk 材料資源庫。
在透過「控制台」移除軟體後，先前安裝的殘留項目有時仍會保留在系統中。在這種情況下，將無法安裝新版本。請使用 Microsoft Installation Troubleshooter (先前稱為 Fix It) 來移除這些殘留項目。
對於某些產品，您可以在「Finder」>「前往」>「應用程式」>「Autodesk」資料夾中執行「移除 ProductName」公用程式。「移除」公用程式會同時解除安裝應用程式檔案和殘留檔案。
如果您的軟體沒有「移除」公用程式，請按照下一節中的步驟操作。
重要：如果您在 Mac 上執行 Adobe 產品，請勿刪除此資料夾。Adobe 產品也會使用 FlexNet。如果 Adobe 產品仍安裝在 Mac 上，刪除此資料夾可能會導致問題。