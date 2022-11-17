具名使用者可使用其 Autodesk ID 或公司 ID (如果已啟用單一登入) 登入，以驗證其身分並授權軟體使用。
需要。當您第一次使用產品時，授權服務必須連線至網際網路，以確認您已獲得授權。
產品會在您每次上線以及產品重新啟動時檢查授權。如果產品保持開啟並在執行中，則每 24 小時會檢查一次授權。這可確認您仍被指派給產品、固定期限使用授權仍然有效，並且套數使用情況報告資料也會重新整理。
如果您登入後一直在線上並將產品保持在開啟狀態，則您的認證快取會每天自動重新整理。
存取單 (人) 使用者固定期限使用授權中包含的具名使用者授權時，您可離線連續使用最長 30 天。當您處於離線狀態時，系統不會記錄用於使用情況報告的使用情況資料。
您會在這 30 天內收到產品內訊息，告知您還可離線使用的剩餘天數。到最後三天時，當您一啟動軟體，系統就會顯示另一則訊息。這是一則警告訊息，告知您必須在三天內連線至網際網路，否則產品將停止運作。
您可以在最多三台裝置上安裝單 (人) 使用者固定期限使用授權中包含的軟體，但一次只能執行一個作用中的工作階段。不同裝置上的多個作用中同時工作階段屬於不合規情況，因此將被視為違反我們的使用條款 (英文)。
具名使用者授權依賴 Autodesk 的身分識別和授權服務，來為使用者提供軟體存取權。我們致力於透過維護高可用性 (英文)，讓客戶不受到服務中斷或效能方面的影響。
如果因為 Autodesk 技術問題而無法使用身分識別服務，會發生什麼情況？
如果身分識別服務中斷，且沒有有效的存取權 令牌 (有效期限最長一小時)，則您無法進行驗證並存取產品。
如果因為 Autodesk 技術問題而無法使用授權服務，會發生什麼情況？
如果您啟動產品進行初始授權，您將會收到可使用最長四小時的暫時授權。如果四小時後問題並未解決，您將獲得另一個暫時授權。在授權服務恢復正常運作後，您將自動獲得授權。
如果您已開啟產品，則可以繼續使用產品最長 24 小時。如果 24 小時後問題在並未解決，則您會獲得暫時授權。在授權服務恢復正常運作後，您將自動獲得授權。