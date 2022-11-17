只有合約管理員可以更新經銷商資訊。新經銷商必須是有效的 Autodesk 合作夥伴。

如果您要在固定期限使用授權期限屆滿前轉換經銷商，請輸入新經銷商的帳戶號碼 (CSN)，以提出在您的帳戶中更新經銷商資訊的要求。

如果您有多個經銷商，這項更新會取代所有經銷商資訊。如果您有多個經銷商，但只想更新某一個經銷商，請聯絡支援。