AutoCAD ve Inventor'ın özelliklerini bir araya getirerek modellerinizden daha fazla avantaj elde edin ve daha hızlı tasarlayın. Diğer 2B kullanıcılarıyla iş birliği yapabilme dahil olmak üzere AutoCAD esnekliğinden yararlanın. Inventor sayesinde manuel görevlerde zaman kazanın ve daha sonraki kullanım durumları için 3B modeller uygulayın.