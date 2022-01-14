TASARIM VE İMALAT

AUTOCAD İLE INVENTOR ARASINDA

2B'den 3B CAD'e geçmenin sizin için doğru olup olmadığına karar vermeye mi çalışıyorsunuz? Çoğu durumda ikisini birlikte kullanmak en iyi seçenektir.

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AutoCAD ve Inventor birlikte daha iyi çalışıyor

AutoCAD ve Inventor'ın özelliklerini bir araya getirerek modellerinizden daha fazla avantaj elde edin ve daha hızlı tasarlayın. Diğer 2B kullanıcılarıyla iş birliği yapabilme dahil olmak üzere AutoCAD esnekliğinden yararlanın. Inventor sayesinde manuel görevlerde zaman kazanın ve daha sonraki kullanım durumları için 3B modeller uygulayın.

Videoyu oynat (1:14 dk.)

Neden 2B ve 3B birlikte kullanılmalı?

3B CAD'i iş akışlarınıza dahil etmek en basit parça için bile bir kazanç sağlar. 2B Kullanıcıları için 3B Temelleri (İngilizce) ile manuel uğraşları nasıl azaltabileceğinizi ve tasarımdan üretime kadar modellerden nasıl daha fazla değer elde edebileceğinizi öğrenin.

AutoCAD ve Inventor'un birlikte nasıl çalıştığını görün

  • AutoCAD geometrisinden modeller oluşturun

    Yeniden oluşturmak zorunda kalmazsınız. Dakikalar içinde 3B modeller oluşturmak için mevcut DWGTM dosyalarını Inventor'a içe aktarın.

    Videoyu oynat (1:30 dk.)

  • Inventor modellerini AutoCAD'de tekrar kullanın

    İş arkadaşlarınız, ortaklarınız veya müşterileriniz 2B mi kullanıyor? Inventor verilerini AutoCAD'e taşıyarak 2B iş akışlarında birlikte çalışabilirsiniz.

    Videoyu oynat (1:18 dk.)

  • Geliştirme döngüsünde verimliliği artırın

    Modelleme görevlerini otomatikleştirin, tasarım değişikliklerini kolayca işleyin, performansı optimize edin ve imalat ihtiyaçlarını karşılayın.

    Videoyu oynat (2:16 dk.)

AutoCAD ve Inventor'un nasıl çalıştığını görün

  • MATSUNAGA FABRİKASI

    3B araçlarla yenilikçi tasarımlar oluşturun

    Matsunaga, Inventor ile özel olarak tasarlanmış üst düzey tekerlekli sandalyeler geliştiriyor. Şablonların, ses getiren tasarımlarla pazar ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamalarına nasıl yardım ettiğini görün.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • SEIBU ELECTRIC & MACHINERY

    İlk 3B tasarımlarla verimliliği artırmak

    Seibu Electric & Machinery kaliteli ultra hassasiyet ve mekatronik teknolojisiyle tanınmıştır. Seibu Electric & Machinery'nin yeni pazarlara nasıl açıldığını öğrenin.

    Hikayeyi okuyun (İngilizce)

  • BOSCH REXROTH

    2B ve 3B CAD ile ihaleleri kazanmak

    Bosch Rexroth 3B tasarımlara yönelik mühendislik uygulamalarını keşfederek kârlı bir Seaway projesi kazandı. Bosch Rexroth'un hazırlık süresini ve geliştirme aşamasındaki hataları nasıl azalttığını öğrenin.

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  • PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING COLLECTION

    Inventor, AutoCAD, Fusion 360 ve daha fazlasına sahip olun: ürün geliştirme ve imalat planlaması için ihtiyacınız olan, profesyonel düzeydeki tüm araçlar.

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    Resim Dynamic Attractions tarafından sağlanmıştır

Sizin için doğru CAD seçeneklerini bulun

Hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan araçları kullanmaya başlamanıza yardımcı olabiliriz. Autodesk satış temsilcilerinden biriyle konuşmak için bizi ücretsiz olarak arayın veya bu formu doldurun.

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Pazartesi-Cuma, 08:00-17:00 (Merkezi)

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3B CAD'i süreçlerinize dahil ederek mevcut 2B araçlarınızdan ve verilerinizden nasıl daha fazla fayda elde edeceğinizi öğrenin. Daha verimli bir tasarım süreci için bir sonraki adıma geçin.

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