TASARIM VE İMALAT
AUTOCAD İLE INVENTOR ARASINDA
2B'den 3B CAD'e geçmenin sizin için doğru olup olmadığına karar vermeye mi çalışıyorsunuz? Çoğu durumda ikisini birlikte kullanmak en iyi seçenektir.
AutoCAD ve Inventor'ın özelliklerini bir araya getirerek modellerinizden daha fazla avantaj elde edin ve daha hızlı tasarlayın. Diğer 2B kullanıcılarıyla iş birliği yapabilme dahil olmak üzere AutoCAD esnekliğinden yararlanın. Inventor sayesinde manuel görevlerde zaman kazanın ve daha sonraki kullanım durumları için 3B modeller uygulayın.
3B CAD'i iş akışlarınıza dahil etmek en basit parça için bile bir kazanç sağlar. 2B Kullanıcıları için 3B Temelleri (İngilizce) ile manuel uğraşları nasıl azaltabileceğinizi ve tasarımdan üretime kadar modellerden nasıl daha fazla değer elde edebileceğinizi öğrenin.
Yeniden oluşturmak zorunda kalmazsınız. Dakikalar içinde 3B modeller oluşturmak için mevcut DWGTM dosyalarını Inventor'a içe aktarın.
İş arkadaşlarınız, ortaklarınız veya müşterileriniz 2B mi kullanıyor? Inventor verilerini AutoCAD'e taşıyarak 2B iş akışlarında birlikte çalışabilirsiniz.
Modelleme görevlerini otomatikleştirin, tasarım değişikliklerini kolayca işleyin, performansı optimize edin ve imalat ihtiyaçlarını karşılayın.
MATSUNAGA FABRİKASI
Matsunaga, Inventor ile özel olarak tasarlanmış üst düzey tekerlekli sandalyeler geliştiriyor. Şablonların, ses getiren tasarımlarla pazar ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamalarına nasıl yardım ettiğini görün.
SEIBU ELECTRIC & MACHINERY
Seibu Electric & Machinery kaliteli ultra hassasiyet ve mekatronik teknolojisiyle tanınmıştır. Seibu Electric & Machinery'nin yeni pazarlara nasıl açıldığını öğrenin.
BOSCH REXROTH
Bosch Rexroth 3B tasarımlara yönelik mühendislik uygulamalarını keşfederek kârlı bir Seaway projesi kazandı. Bosch Rexroth'un hazırlık süresini ve geliştirme aşamasındaki hataları nasıl azalttığını öğrenin.
Inventor, AutoCAD, Fusion 360 ve daha fazlasına sahip olun: ürün geliştirme ve imalat planlaması için ihtiyacınız olan, profesyonel düzeydeki tüm araçlar.
Bu iki tasarım aracının neden birlikte daha iyi çalıştığına dair en önemli nedenleri öğrenin.
Tasarım araçlarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza engel olabilecek unsurları öğrenin.
2B ve 3B iş akışlarını birbirine bağlamanın daha hızlı tasarım yapmanıza yardımcı olacağı 3 yöntemi keşfedin.