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Bu kılavuz, ISO 19650 hakkında temel bilgilerle birlikte bunu projelerinde nasıl uygulayacakları konusunda rehberlik almak isteyen kullanıcılar içindir. Bu çalışma kapsamında ISO 19650 standart ailesini, bunun yapı bilgi modellemesi (BIM) ve ortak veri ortamına (CDE) nasıl uygulandığını ve Autodesk araçlarının standartların benimsenmesinde kuruluşunuzu nasıl destekleyebileceğini inceleyeceğiz.
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