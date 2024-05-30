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ISO 19650 iş akışlarını uygulamanın sağladığı değeri ve Autodesk'in size bu konuda nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

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ISO 19650 ile proje bilgilerinizi yönetme

Bu kılavuz, ISO 19650 hakkında temel bilgilerle birlikte bunu projelerinde nasıl uygulayacakları konusunda rehberlik almak isteyen kullanıcılar içindir. Bu çalışma kapsamında ISO 19650 standart ailesini, bunun yapı bilgi modellemesi (BIM) ve ortak veri ortamına (CDE) nasıl uygulandığını ve Autodesk araçlarının standartların benimsenmesinde kuruluşunuzu nasıl destekleyebileceğini inceleyeceğiz.

ISO 19650 iş akışlarını uygulamanın sağladığı değeri bugün keşfedin.

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ISO 19650 uyumlu iş akışlarını destekleyen yazılım

BIM Collaborate Pro

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.

Ürün detayları
Autodesk Docs

Proje bilgilerini bulut tabanlı ortak bir veri ortamında yönetin

Ürün detayları
Autodesk Build

Müteahhitler için geniş, derin ve bağlantılı araçlardan oluşan bir set sunan kapsamlı saha ve proje yönetim yazılımı.

Ürün detayları

Dijitalleştirin. Standartlaştırın. Düzenleyin.