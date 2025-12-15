Webinar - Autodesk Masterclass
Diseñando con los expertos:
Dando vida a una Fábrica con los Expertos de Diseño
.
Image courtesy of lorem ipsum
.
.
.
.
.
Fabián Jimenez
Autodesk Expert
Ingeniero en Robótica y sistemas digitales. Apasionado y enfocado en nuevas tecnologías y tendencias como prefabricados, manufactura aditiva y el uso del diseño generativo para la creación de partes ligeras, resistentes y con un menor impacto ambiental.
Juan Avilez
Enterprise Midmarket Accounts Manager
Ingeniero con amplia trayectoria en diseño y desarrollo de productos con +20 años apoyando a empresas en sus iniciativas, tanto técnicas como comerciales. Busca impulsarlos en su transformación digital con tecnología de punta eficientando procesos.
Marcos Jimenez
Team – Autodesk Expert
Diseñador industrial con máster en Diseño de Producto para la Innovación por el Politécnico de Milán. Experiencia como líder de equipo en el diseño de accesorios automotrices de alta Gestión de proyectos, preventa, presupuestos y ejecución.