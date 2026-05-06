Webinar
Gestión de Riesgos en
proyectos de Transporte
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Alejandro Sarabia
Technical Specialist
Especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción, con una amplia experiencia en la implementación de herramientas digitales que mejoran la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.
Ana de Luna
Technical Sales Specialist
Especialista en soluciones digitales para la industria de la infraestructura, apasionada por conectar la tecnología con resultados reales en proyectos de transporte. Su trabajo se enfoca en reducir la fricción entre equipos de diseño y construcción.