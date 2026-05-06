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Presentador

Alejandro Sarabia

Technical Specialist

Especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción, con una amplia experiencia en la implementación de herramientas digitales que mejoran la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

Ana de Luna

Technical Sales Specialist

Especialista en soluciones digitales para la industria de la infraestructura, apasionada por conectar la tecnología con resultados reales en proyectos de transporte. Su trabajo se enfoca en reducir la fricción entre equipos de diseño y construcción.

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