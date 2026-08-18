Rafael Colucci

Ejecutivo Comercial de Cuentas Estratégicas

dedicado a impulsar la transformación digital en los grupos corporativos más grandes de Latam. Con un enfoque práctico y fundamentado en metodologías de vanguardia como BIM, AWP y Lean Construction, ayudo a las empresas a optimizar sus procesos e innovación. Me apasiona el poder de los datos, Design Thinking y el storytelling como herramientas clave para comunicar visiones complejas, alinear stakeholders y generar valor sostenible.