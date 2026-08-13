José Iván Vallejo Vélez

Senior Technical Sales Specialist AEC, Autodesk

Ingeniero civil con especializaciones en Transporte y Gerencia, y maestrías en Infraestructura y Gestión de Activos Concesionados. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura, combinando visión técnica y gestión estratégica para impulsar la adopción de tecnologías digitales, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones durante el ciclo de vida de los activos.