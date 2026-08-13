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Ivana Kermen
Principal Technical Sales Specialist AEC, Autodesk
Arquitecta con experiencia internacional y amplia trayectoria impulsando la transformación digital en el sector AECO. Especializada en BIM, adopción tecnológica y estrategias basadas en datos, acompaña a organizaciones en la modernización de procesos y la mejora de la colaboración. En Autodesk, ayuda a acelerar la madurez digital de empresas de infraestructura y construcción mediante soluciones conectadas.
José Iván Vallejo Vélez
Senior Technical Sales Specialist AEC, Autodesk
Ingeniero civil con especializaciones en Transporte y Gerencia, y maestrías en Infraestructura y Gestión de Activos Concesionados. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de infraestructura, combinando visión técnica y gestión estratégica para impulsar la adopción de tecnologías digitales, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones durante el ciclo de vida de los activos.