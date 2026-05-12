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Itzel Rosas

Technical Sales Specialist, Autodesk

Ingeniera Geofísica egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 15 años de experiencia como consultora en tecnologías de software para la exploración y explotación de recursos naturales y diseño de edificaciones e infraestructura digitales. 

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Alejandro Sarabia

Technical Sales Specialist ACS

Especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción e infraestructura, con experiencia ayudando a equipos en Latinoamérica a conectar flujos de trabajo digitales, datos y colaboración para mejorar la entrega de proyectos. Su enfoque combina visión técnica, adopción y resultados medibles en campo.

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