Alejandro Sarabia

Technical Sales Specialist ACS

Especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la construcción e infraestructura, con experiencia ayudando a equipos en Latinoamérica a conectar flujos de trabajo digitales, datos y colaboración para mejorar la entrega de proyectos. Su enfoque combina visión técnica, adopción y resultados medibles en campo.