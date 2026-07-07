Silvana Pinto

Manager Fusion Sales, Autodesk

Graduada con un Bachiller en Ciencias en Ingeniería de Sonido de la Universidad de Miami, y en Administración de Empresas en la ULACIT de Costa Rica. Desde hace 2 años lidera el Equipo Comercial de Fusion para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Tiene 5 años de experiencia en Autodesk, apoyando a clientes en su transformación digital, y en mejorar procesos relacionados al diseño y la manufactura de productos.