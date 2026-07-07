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Silvana Pinto
Manager Fusion Sales, Autodesk
Graduada con un Bachiller en Ciencias en Ingeniería de Sonido de la Universidad de Miami, y en Administración de Empresas en la ULACIT de Costa Rica. Desde hace 2 años lidera el Equipo Comercial de Fusion para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Tiene 5 años de experiencia en Autodesk, apoyando a clientes en su transformación digital, y en mejorar procesos relacionados al diseño y la manufactura de productos.
Alexandre Luz
Technical Specialist, Autodesk
Alexandre Luz es Especialista en Tecnología para Manufactura en Autodesk, con más de 25 años de experiencia en desarrollo de productos, CAD/CAM, mecanizado CNC y manufactura digital. Antes de incorporarse a Autodesk, desarrolló su carrera en las industrias automotriz y electrónica, especializándose en desarrollo de productos, diseño de moldes para inyección de plástico, simulación de moldeo por inyección, programación CNC para centros de mecanizado de 3 a 5 ejes y tornos CNC, impresión 3D y corte por láser.
César Rojas
Sr License Compliance Sales Representative, Autodesk
Ejecutivo Senior de Cumplimiento Comercial, impulsando la transformación digital en las industrias de Gestión de Datos de Producto (PDM) y Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC). Líder con amplia experiencia en la modernización del sector público, la adopción de BIM, las estrategias de infraestructura sostenible y el crecimiento de ingresos empresariales en los mercados de Latinoamérica (LATAM) y Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Asesor de confianza de ejecutivos de nivel C y líderes gubernamentales.