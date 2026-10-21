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Sandra Jimenez
Sr Account Technical Lead, Autodesk
Arquitecta, cad. magister en estudios del territorio, especialista en metodologías BIM, con estudios en gerencia de proyectos de construcción, innovación y lean, investigadora y Docente en programas de formación en construcción y arquitectura asociada a BIM, 20 años de experiencia en el sector de construcción actualmente Sr technical specialist en Autodesk para el territorio de Colombia y Ecuador
Ivana Kermen
Principal Technical Sales Specialist AEC para Autodesk
Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), con experiencia internacional en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Australia. Especialista en transformación digital del sector AECO, adopción de metodologías BIM y tecnologías digitales. Combina visión técnica y estratégica para impulsar procesos colaborativos y basados en datos. Actualmente se desempeña como Principal Technical Sales Specialist en Autodesk, promoviendo la madurez digital de empresas de infraestructura y construcción.