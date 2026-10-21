Sandra Jimenez

Sr Account Technical Lead, Autodesk

Arquitecta, cad. magister en estudios del territorio, especialista en metodologías BIM, con estudios en gerencia de proyectos de construcción, innovación y lean, investigadora y Docente en programas de formación en construcción y arquitectura asociada a BIM, 20 años de experiencia en el sector de construcción actualmente Sr technical specialist en Autodesk para el territorio de Colombia y Ecuador