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Ponentes

Fabián Jiménez Juárez

Fabián Jiménez Juárez

Sr Technical Sales Specialist D&M, Autodesk

Con más de 15 años de experiencia, enfoco mi trayectoria en tecnologías que conectan diseño, ingeniería y manufactura. Me apasiona explorar cómo la nube, los datos conectados, la automatización y las plataformas colaborativas están transformando nuestra forma de trabajar. Tengo un especial interés en manufactura avanzada y aditiva, diseño generativo y nuevos procesos digitales de diseño a fabricación.

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Juan Avilez

Principal Accounts Representative, Autodesk

Ingeniero con amplia trayectoria en diseño y desarrollo de productos con +20 años apoyando a empresas en sus iniciativas, tanto técnicas como comerciales. Busca impulsarlos en su transformación digital con tecnología de punta eficientando procesos.

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