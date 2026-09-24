Fabián Jiménez Juárez

Sr Technical Sales Specialist D&M, Autodesk

Con más de 15 años de experiencia, enfoco mi trayectoria en tecnologías que conectan diseño, ingeniería y manufactura. Me apasiona explorar cómo la nube, los datos conectados, la automatización y las plataformas colaborativas están transformando nuestra forma de trabajar. Tengo un especial interés en manufactura avanzada y aditiva, diseño generativo y nuevos procesos digitales de diseño a fabricación.