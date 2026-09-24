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Fabián Jiménez Juárez
Sr Technical Sales Specialist D&M, Autodesk
Con más de 15 años de experiencia, enfoco mi trayectoria en tecnologías que conectan diseño, ingeniería y manufactura. Me apasiona explorar cómo la nube, los datos conectados, la automatización y las plataformas colaborativas están transformando nuestra forma de trabajar. Tengo un especial interés en manufactura avanzada y aditiva, diseño generativo y nuevos procesos digitales de diseño a fabricación.
Juan Avilez
Principal Accounts Representative, Autodesk
Ingeniero con amplia trayectoria en diseño y desarrollo de productos con +20 años apoyando a empresas en sus iniciativas, tanto técnicas como comerciales. Busca impulsarlos en su transformación digital con tecnología de punta eficientando procesos.