Sridhar Subramani
Senior Principal Product Owner, AEC AutoCAD Engineering
Sridhar vanta oltre 25 anni di esperienza nel CAD. Relatore regolare dell'Autodesk University da 11 anni, condivide roadmap di prodotto, interagisce con i clienti e ha risolto oltre 1.500 problemi per AutoCAD Mechanical e Architecture.