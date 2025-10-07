.
.
.
.
.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Nanditha K.K.
Solutions Engineer, Autodesk
Nanditha specializes in land development and transportation projects. She helps organizations reimagine, plan and design infrastructure by integrating traditional workflows with modern digital solutions to foster efficiency, and sustainability.