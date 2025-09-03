.
Stéphane Balmain
Solution Engineer - AEC, Structure & Construction
Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la construction, Stéphane occupe depuis 2008 le poste de spécialiste technique BIM pour la structure et la construction au sein de l’équipe Autodesk en Europe du Sud.
Mikaël Quijada
Gérant de Structure All - Projeteur Structure & Génie Civil - Formateur Revit Structure - Autodesk Expert Elite
Mikaël Quijada a débuté dans la préfabrication béton en optimisant les processus avec VBA, Excel et AutoCAD. Il a ensuite travaillé comme projeteur béton armé et BIM modeler avec Dynamo et Revit. Aujourd’hui, il exerce en indépendant sous Structure All.
Jérôme SAGNARD
Solutions Engineer, Autodesk
Après plusieurs années d’expérience en France dans le design et la fabrication, j’ai rejoint l’équipe Autodesk MFG Europe du Sud il y a près de 10 ans pour soutenir les activités technico-commerciales autour de la plateforme Fusion.
Lars Nyström
Solutions Engineer, Autodesk
Avec 18 ans d’expérience dans la fourniture de solutions personnalisées pour l’industrie manufacturière, j’aide les clients Autodesk à relever leurs défis, à adopter l’innovation et à explorer la fabrication additive et la conception générative pour créer de nouvelles valeurs.