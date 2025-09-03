Mikaël Quijada

Gérant de Structure All - Projeteur Structure & Génie Civil - Formateur Revit Structure - Autodesk Expert Elite

Mikaël Quijada a débuté dans la préfabrication béton en optimisant les processus avec VBA, Excel et AutoCAD. Il a ensuite travaillé comme projeteur béton armé et BIM modeler avec Dynamo et Revit. Aujourd’hui, il exerce en indépendant sous Structure All.