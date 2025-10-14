.
.
.
.
.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Paul Houang
Directeur de projet – DSI, Michel Beauvais Associés
Architecte diplômé, spécialisé dans la conception hospitalière, M. Houang a piloté des projets en France, Afrique et DOM, dont le CHU de Casablanca et Pointe-à-Pitre. À l’agence Michel Beauvais, il est référent BIM et responsable des solutions numériques.
Chistophe Guitoger
Manager de l’ingénierie chez Hervé Thermique depuis 2020
Monsieur Christophe Guitoger travaille en bureau d'études depuis 2004. Spécialisé en étude d’exécution HVAC, il a développé une solide expertise sur Revit depuis 2015. Son parcours allie expérience terrain, management et maîtrise des outils BIM.
Olivier Bayle
Ingénieur en Génie Civil, depuis 17 ans chez Autodesk
Olivier présente les solutions BIM, les intégrations de workflows et propose les meilleures pratiques en visualisation 3D, détection des collisions et des simulations de construction 5D, avec des solutions logicielles ou services cloud.
Lars Nyström
Solutions Engineer, Autodesk
Avec 18 ans d’expérience dans la fourniture de solutions personnalisées pour l’industrie manufacturière, j’aide les clients Autodesk à relever leurs défis, à adopter l’innovation et à explorer la fabrication additive et la conception générative pour créer de nouvelles valeurs.