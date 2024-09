Collaboration interne et BIM fermé : les disciplines qui réalisent leurs conceptions avec Revit s'appuient également sur la solution Revit Server en interne. La communication intégrée et le partage des modèles accélèrent le développement des conceptions et la coordination en interne. Plusieurs spécialistes de la modélisation peuvent ainsi travailler sur les mêmes modèles en même temps. Collaboration interdisciplinaire et BIM ouvert : le modèle est partagé entre les disciplines sur la base des normes IFC et BCF. L'objectif de cette approche est de favoriser la collaboration entre les dix entreprises responsables du développement de la conception et de faire le lien entre les différents outils de création de contenu employés (Revit, Civil 3D, Allplan, ArchiCAD et Urbano).Un environnement de données commun (ownCloud et BIMcollab) tient lieu de plateforme pour l'échange des fichiers entre les disciplines, mais aussi pour la liaison et la synchronisation des modèles de référence IFC et BCF avec les outils de conception, les modèles de coordination et les modèles 4D/5D. Tous les autres documents (dessins et rapports, notamment) sont également échangés et stockés sur cette plateforme.

Regarder la vidéo>

Grâce à la numérisation des parties existantes du tunnel avec la technologie LiDAR, nous avons été en mesure d'analyser les besoins pour les prochains travaux d'excavation, de reprofilage et de remblayage. Les données brutes capturées par LiDAR ont également été exploitées pour produire des modèles de surface précis. Dans le tunnel, la réalité augmentée a permis de mieux comprendre la géologie de l'environnement.

Grâce aux modèles de réalité virtuelle, nous avons pu communiquer efficacement avec plusieurs intervenants clés. Les solutions de conception sont accessibles partout et les données peuvent être transférées de manière efficace et stable via le cloud. Lors de la phase de construction, le modèle sera continuellement mis à jour pendant l'excavation afin de centraliser toutes les informations sur le site dans une référence unique qui pourra être réutilisée pour d'autres projets.