Novedades de AutoCAD 2027

Una experiencia de diseño totalmente colaborativa, <br />con tecnología de Autodesk AI

Una experiencia de diseño totalmente colaborativa,
con tecnología de Autodesk AI

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John Sayre

Director de marketing técnico para infraestructuras civiles

John lleva 10 años en Autodesk y cuenta con 29 años de experiencia en ingeniería civil. Antes de unirse a Autodesk, trabajó como ingeniero de aplicaciones civiles e impartió clases sobre los productos incluidos en AEC Collection. 