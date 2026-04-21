Novedades de AutoCAD 2027
Una experiencia de diseño totalmente colaborativa, <br />con tecnología de Autodesk AI
Una experiencia de diseño totalmente colaborativa,
con tecnología de Autodesk AI
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John Sayre
Director de marketing técnico para infraestructuras civiles
John lleva 10 años en Autodesk y cuenta con 29 años de experiencia en ingeniería civil. Antes de unirse a Autodesk, trabajó como ingeniero de aplicaciones civiles e impartió clases sobre los productos incluidos en AEC Collection.