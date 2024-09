L'intégration d'Autodesk Construction Nuage à ArcGIS d'ESRI permet aux propriétaires, aux opérateurs et aux équipes Architecture, Engineering et Construction (AIC) d'utiliser des applications configurables pour explorer l'information de leurs projets et collaborer dessus tout en profitant d'une mise en contexte géospatiale, afin de faciliter la communication et la prise de décision tout au long du cycle de vie des ressources.