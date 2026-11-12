Webinar
Inovação Colaborativa para a Infraestrutura Nacional:
Civil 3D Country Kit Brasil 2027
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Guilherme Borges
Executivo de Indústria, Autodesk
Carlos Eduardo Capanema
Especialista de Engenharia Digital, Motiva
Eduardo Soethe Cursino
Diretor, Sceng
Marcus Cardoso
Infrastructure Team Leader, FF Solutions
Vinicius Estrelow
Analista de Engenharia II, Timenow
Renan Carlos de Oliveira Dantas
Assessor Especial, Artesp
Luiz Henrique da Silva
Engenheiro Civil, TPF Engenharia
Matheus Barros
Coordenador BIM para Infraestrutura, TPF Engenharia