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Salim El Ferkh
Director, Expansion Territory Accounts
Salim El Ferkh brings 20+ years of AECO experience across the Middle East and North Africa, including 10+ years leading digital transformation at Autodesk. He supports major customers and has contributed to iconic regional projects, including the Grand Egyptian Museum, Qatar’s FIFA stadiums, Expo 2020, and Saudi giga-projects.
Dan Whitecombe
Senior Group Product Manager
Dan Whitcombe is a Senior Group Product Manager at Autodesk based in San Francisco, California. Previously, Dan was a Group Product Manager, AutoCAD Desktop Products at Autodesk and also held positions at Yale University, Moschella Roberts Architects, Mr Architecture & Decor, Apicella Bunton Architects.
Tim Pryor
AutoCAD Business Strategist
Tim Pryor is an AutoCAD Business Strategist at Autodesk, working within the AEC Industry Strategy organization. He contributes to initiatives surrounding AutoCAD's positioning and engagement with architecture, engineering, and construction professionals.