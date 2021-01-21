Otuz yıl önce, New York'taki East Village kesinlikle daha cesur ve daha endüstriyel bir yerdi. Böyle bir atmosferde yaşayan, sanatçılarla vakit geçiren ve gece kulübünde çalışan Wendy Stevens, sanatsal bir tutkusu olduğunu fark etti: metal levhadan yapılmış el çantaları tasarlamak.

Metal işleme konusunda hiçbir tecrübesi olmayan Stevens, bu el sanatını öğrenmeye başladı, gerekli ekipmanları aldı ve hatta binasındaki tesisatçılarından ipuçları bile istedi. Zaman içinde el yapımı çantalarını, müzelerde ve Vogue dergisinde sergilenen sanat eserlerine dönüştürdü.