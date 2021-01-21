WENDY STEVENS
Geçmişi arkasında bırakarak dijital tasarıma geçti
30 yıldan uzun bir süre önce, Wendy Stevens el yapımı metal çanta tasarımı ve üretimi işini kurdu ve ünlü bir kariyer edindi. Büyük bir yangın atölyesini ve yıllar içinde meydana getirdiği tüm kalıpları yok ettiğinde ise her şey değişti. Stevens, AutoCAD LT'yi öğrenmeye karar verdi ve çok geçmeden dijital tasarımın, el çantası tasarımlarında hız ve hassasiyeti artırdığını ve daha avantajlı olduğunu fark etti.
Otuz yıl önce, New York'taki East Village kesinlikle daha cesur ve daha endüstriyel bir yerdi. Böyle bir atmosferde yaşayan, sanatçılarla vakit geçiren ve gece kulübünde çalışan Wendy Stevens, sanatsal bir tutkusu olduğunu fark etti: metal levhadan yapılmış el çantaları tasarlamak.
Metal işleme konusunda hiçbir tecrübesi olmayan Stevens, bu el sanatını öğrenmeye başladı, gerekli ekipmanları aldı ve hatta binasındaki tesisatçılarından ipuçları bile istedi. Zaman içinde el yapımı çantalarını, müzelerde ve Vogue dergisinde sergilenen sanat eserlerine dönüştürdü.
Wendy Stevens’ın metal el çantası tasarımları. Fotoğraflar: Stuart Tyson.
1997'de New York'tan ayrılan Stevens, daha sonra Pennsylvania'nın kırsal bir bölgesine yerleşti ve eskiden ahır olarak kullanılan bir binada işini ve atölyesini kurdu. 12 yıl önce yaşadığı büyük yangına kadar “olabildiğince az teknoloji” kullanıyordu. Fakat bu yangın, atölyesini ve yıllar içinde elleriyle döverek meydana getirdiği tüm metal kalıplarını yok etti; üstelik çanta kalıpları için hiç çizim yapmamıştı. İşini yeniden kurmaya çalışırken, metal levha üzerinde gravür yapan ve hala da yapmaya devam eden, fotokimya işleme makineleri şirketinin sahibi ve işletmecisi bir adamla tanıştı. Şirket sahibi, Stevens'a yeni bir fikir sundu.
“Çalışmalarıma bir göz attı ve 'Çizimlerinizi kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız, sizin için çizim yapmayacağım' dedi. Bu konuda çok netti,” diye anlatıyor Stevens. “İlk başta tokat yemiş gibi oldum, ama eşim ‘Çok haklı. Tasarımların çok ayrıntılı. Çizimleri senin yapman gerekir.’ dedi.”
Wendy Stevens tarafından tasarlanan metal işlemeli portföy çanta. Fotoğraf: Miana Jun.
Artık teknolojiyi benimseme zamanım geldiği açıkça anlaşılmıştı. Stevens, bir AutoCAD LT çevrimiçi eğitim sınıfına kaydoldu ve yazılımı öğrenmek için başka kaynaklar bulmaya devam ederek yerel bir üniversiteden de yardım aldı. Bir yıl içinde, yok olan kalıplardan tamamen dijitalleştirilmiş kaynaklara geçti ve işine tamamen yeni bir yaklaşım benimsedi.
Stevens, bir metal büküm makinesi, bir dizi sac bükme makinesi, bir sac kesme makinesi ve çeşitli küçük el aletleri ile her türden çantayı tasarlamaya devam ediyor. Ancak AutoCAD LT, daha önce yapamadığı yeni tasarım fırsatlarını keşfetmesine olanak tanıdı. Metal üzerinde fotogravür uygulama olanakları, çalışma şeklini tamamen değiştirdi. Bugün, AutoCAD LT ile yaptığı 140'tan fazla el çantası tasarımına sahip.
AutoCAD LT ile tasarlanan metal işlemeli portföy çanta. Görseli sağlayan: Wendy Stevens.
Stevens, “Tüm bu çantaların profillerini elle kesiyordum ve sonra perçinler için her bir deliği ellerimle açıyordum” diye anlatıyor. “Her şeyin mükemmel olması için milimetrik çalışıyorum. Daha önce, her perçin ve deliğin kesilmesi ve delinmesi için gereken süre çok fazlaydı. Ama şimdi, tasarım AutoCAD LT'de oluşturulduktan ve çizimden foto işlemeler çıkarıldıktan sonra, malzemeleri gravür ustasında sipariş edebiliyorum ve üretim için hazır parçaları alabiliyorum. Parçaların üzerine gravür uygulanması, işim için inanılmaz derecede etkili bir işlem. Gerçekten ve samimi olarak söylüyorum, daha önceki çalışma şeklim Karanlık Çağlarda kalmıştı. Şimdi her şeyi önceden planlıyorum.”
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