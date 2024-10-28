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Bir binanın karbon emisyonlarının %80'i yapısına ve kılıfına göre belirlenir. Başka bir deyişle, uzun vadeli sürdürülebilirlik, ilk günden itibaren verdiğiniz tasarım kararlarıyla şekillenir.
Karbon analizi araçları ve teknolojisini kullanarak her tasarım kararının, binanızın tüm yaşam döngüsü boyunca gömülü ve operasyonel karbon üzerindeki etkisini anlayabilirsiniz.
Pazar talebi ve sürekli sıkılaşan net sıfır düzenlemeleri, sürdürülebilir tasarımı mimari projeler için bir gereklilik haline getiriyor. Bir mimar olarak, kavramsal tasarım aşamasından itibaren aldığınız kararlar, bir projenin toplam karbon emisyonlarına etki eder.
Karbon analizi araçlarının, yapı projelerinin erken tasarım aşamasında ve sonrasında analiz yapmanıza nasıl yardımcı olabileceği ve firmanıza nasıl rekabet avantajı sağlayabileceği hakkında bilgi edinin.
Formu doldurun ve mimarlar için karbon yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeren yeni kılavuzumuzu edinin.
Proje çevresi ve gömülü ve operasyonel karbon hakkındaki içgörülerden yararlanarak güneş erişimi ve satılabilir alan gibi faktörler arasındaki denge kurabilir; böylece pasif tasarım stratejilerini keşfetme ve kütle çalışmalarını optimize etme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
Autodesk Forma ve Insight gibi yapay zeka destekli araçlar, tasarım aşamasındaki kararlarınıza yönelik bilgi sağlamak için gerçek zamanlı veri geri bildirimi ve panolar sunar.
Gömülü karbon, tahmini enerji tüketimi ve güneş PV potansiyeli gibi temel karbon ölçütlerinin doğru bir şekilde hesaplanması geçmişten bu yana zor olmuştur.
Autodesk araçlarıyla, mimari iş akışınıza gömülü araçlardan elde edilen net veriler ve içgörülerle en erken aşamadan itibaren temel sürdürülebilirlik ölçütlerinin görünürlüğünü artırabilir, belirli sonuçlara ve sertifikalara uygun tasarım ve optimizasyon sağlayabilirsiniz.
Autodesk'in Mimarlar için Toplam Karbon Analizi paketindeki araçlar, normal tasarım sürecinize ve BIM iş akışlarınıza entegre edilir, böylece tasarımdan dokümantasyona kadar sürdürülebilirlik sürecini bağlantısız bir araç seti olmadan yönetebilirsiniz.
Bu araçları, farklı tasarım stratejilerini yinelemek ve bunların gün ışığı, ısıtma ve soğutma yükleri veya güneş PV üretimi gibi operasyonel enerji kullanım faktörlerini nasıl etkilediğini karşılaştırmak için kullanabilirsiniz.
Malzeme ve enerji kullanımını optimize eden, çevresel etkiyi azaltan ve performans gereksinimlerini aşan önemli erken tasarım kararları alın.
Karbon analizi (İngilizce) teknolojisi, tüm bina yaşam döngüsü üzerindeki etkinizi genişletmenize olanak tanıyarak katma değerli sürdürülebilirlik hizmetleri satmanıza ve önemli sürdürülebilirlik sertifikaları almanıza yardımcı olur
Yeni binaların Net Sıfır olmasını ve mevcut binaların enerji performansı gereksinimlerini karşılayacak şekilde yenilenmesini gerektiren yeni ve gelecek yasal düzenlemelere uyum sağlayın.
– Brad Jacobson, FAIA, EHDD'de Müdür