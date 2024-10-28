Pazar talebi ve sürekli sıkılaşan net sıfır düzenlemeleri, sürdürülebilir tasarımı mimari projeler için bir gereklilik haline getiriyor. Bir mimar olarak, kavramsal tasarım aşamasından itibaren aldığınız kararlar, bir projenin toplam karbon emisyonlarına etki eder.



Karbon analizi araçlarının, yapı projelerinin erken tasarım aşamasında ve sonrasında analiz yapmanıza nasıl yardımcı olabileceği ve firmanıza nasıl rekabet avantajı sağlayabileceği hakkında bilgi edinin.



Formu doldurun ve mimarlar için karbon yönetimi hakkında bilmeniz gereken her şeyi içeren yeni kılavuzumuzu edinin.