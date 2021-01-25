Autodesk® Helius PFA の新規サブスクリプションは、2022 年 2 月 6 日をもって提供終了となりました。現在 1 年間サブスクリプションをご利用の場合は、2022 年 4 月 30 日まで契約更新できます。
Autodesk® Helius PFA の新規サブスクリプションは、2022 年 2 月 6 日をもって提供終了となりました。現在 1 年間サブスクリプションをご利用の場合は、2022 年 4 月 30 日まで契約更新できます。
現在 Helius PFA のサブスクリプションをご利用の場合は、契約期間満了まで引き続きご利用いただけます。また、サポートや Helius PFA の前バージョンも同様にご利用いただけます。
永久ライセンスをご利用の場合は、お持ちのバージョンの Helius PFA を無期限にご利用いただけます。
Autodesk Moldflow Insight Ultimate サブスクリプションで Helius PFA を現在ご利用の場合は、サブスクリプションが有効な間は引き続きソフトウェアをご利用いただけます。ただし、Helius PFA のリリースとアップデートは限定される場合があります。
Moldflow Insight Ultimate は、プラスチック射出成形のシミュレーション ツールです。Moldflow Insight Ultimate のサブスクリプションには、有限要素解析のポストプロセスのワークフローをサポートする Helius PFA が含まれています。