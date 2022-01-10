キャンペーン期間：2024 年 7 月 9 日~ 7 月 31 日
キャンペーン対象製品と割引率
- 以下の Autodesk Fusion 関連対象製品 を新規でご購入の方は、最大 25% OFF でお求めいただけます。
o Autodesk Fusion 本体 ( 1 年間サブスクリプション)
詳細は下記をご確認ください。
キャンペーン期間：2024 年 7 月 9 日~ 7 月 31 日
キャンペーン対象製品と割引率
詳細は下記をご確認ください。
重要事項
Autodesk Fusion 期間限定キャンペーン:
*割引額は、日本における当該製品に対する希望小売価格（税抜）を基に計算され、適宜現地通貨に換算されます。希望小売価格は参考値としてご参照ください。
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TEL: 0120-433-440 (フリーダイヤル)
下記対象製品のサブスクリプションを新規でご購入のお客様は、最大 30 % 割引価格でお求めいただけます。
※ Fusion 360 –Team Participant および Extension(拡張機能製品) にはFusion 360 本体は含まれません。
1 年間契約サブスクリプション(新規)
3 年間契約サブスクリプション(新規)
Fusion 360 は、コンセプトの具現化から設計および製造までのプロセスをすべてこの1つのツールで実現できるソフトウェアです。3D CAD、CAE、CAM の機能を搭載してシームレスに作業を行えると同時に、クラウド テクノロジーによる簡便さと堅牢さを保持しています。
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1 年間契約サブスクリプション (新規)
3 年間契約サブスクリプション (新規)
チーム参加者向けです。あらゆるデバイスから設計プロジェクトの表示、共有、レビュー、マークアップが行えます。Team Participant は、データ管理機能とコラボレーション機能のみが含まれる、追加ユーザー向けバージョンです。
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