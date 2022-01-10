2024 年 7 月 9 日から 7 月 31 日

Autodesk Fusion 期間限定
最大 25 ％ OFF* キャンペーン

夏の Autodesk Fusion スペシャルキャンペーン

キャンペーン概要

キャンペーン期間：2024 年 7 月 9 日~ 7 月 31 日


キャンペーン対象製品と割引率

  • 以下の Autodesk Fusion 関連対象製品 を新規でご購入の方は、最大 25% OFF でお求めいただけます。
    o Autodesk Fusion 本体 ( 1 年間サブスクリプション)

詳細は下記をご確認ください。

重要事項
Autodesk Fusion 期間限定キャンペーン:

  • 本キャンペーンは、2024 年 7 月 9 日から 7 月 31 日 の間に日本のオートデスク ストアおよび本キャンペーンに参加する販売パートナーを通して Autodesk Fusion の 1 年の新規サブスクリプションをご契約いただいたお客様に限り、オートデスクの希望小売価格＊から対象サブスクリプションに割引が適用されるキャンペーンです。
  • 本割引は、現行のオートデスク希望小売価格からの割引率であり、サブスクリプションの更新時には適用されません。また、更新時には現行のオートデスク希望小売価格が変更されている場合があります。
  • オートデスク ストアおよび販売パートナーの販売価格は、オートデスク ストアと販売パートナーが独自に決定します。キャンペーンの使用条件で別途規定されない限り、その他のキャンペーンや価格割引と本キャンペーンを組み合わせて利用することはできません。オートデスクは理由を問わず単独の裁量で、通知を行うことなくいつでも、本キャンペーンの一部または全体をキャンセル、中断、または変更する権利を有します。オートデスクソフトウェアの希望小売価格は変更されることがあります。
  • 本キャンペーンを利用して購入いただけるのは、商用および政府機関でご利用のお客様のみです。教育機関/学生向けライセンス(新規、アップグレード、移行を含む) と教育機関/学生向けライセンスの商用版への移行には、本キャンペーンは適用されません。本キャンペーンは、オートデスク社員向け販売プログラムでの購入には適用されません。
  • オートデスクのサブスクリプションには、使用条件が適用されます。Autodesk Fusion のライセンスは導入時ならびに契約期間中 14 日ごとにインターネット接続環境が必須となります。一部の特典にはインターネット接続が必要です。製品、サービス、言語、地域によっては、すべてのサブスクリプション特典をご利用いただけない場合がありますので予めご了承ください。サブスクリプション プログラムには次の条件が適用されます：オートデスクサブスクリプション使用条件、および/またはオートデスク サービス利用規約

*割引額は、日本における当該製品に対する希望小売価格（税抜）を基に計算され、適宜現地通貨に換算されます。希望小売価格は参考値としてご参照ください。

ご購入方法

オートデスク認定販売パートナーでのご購入

オートデスク認定販売パートナーが、お客様独自のビジネスニーズをサポートいたします。認定販売パートナー一覧ページでお近くの認定販売パートナーをご確認いただき、直接お問い合わせください。お客様のご購入オプションについてご案内いたします。

認定販売パートナー一覧

オートデスク オンラインストアでのご購入

オートデスク オンラインストアでもご購入いただけます。
オートデスク　オンラインストア専用　購入相談窓口
電話番号：0120-433-440 (フリーダイヤル）
営業時間：9:00 - 17:30 土日祝日を除く

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Fusion 360 お問い合わせ窓口

購入に関するお問合せは、お問い合わせフォームにご記入いただくか、下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。
※留守番電話の場合は、御社名、お名前、連絡先、ご用件をお残しください。

TEL: 0120-433-440 (フリーダイヤル) 

お問い合わせフォーム

下記対象製品のサブスクリプションを新規でご購入のお客様は、最大 30 % 割引価格でお求めいただけます。
※ Fusion 360 –Team Participant および Extension(拡張機能製品) にはFusion 360 本体は含まれません。

  • Fusion 360

    1 年間契約サブスクリプション(新規)
    3 年間契約サブスクリプション(新規)

    Fusion 360 は、コンセプトの具現化から設計および製造までのプロセスをすべてこの1つのツールで実現できるソフトウェアです。3D CAD、CAE、CAM の機能を搭載してシームレスに作業を行えると同時に、クラウド テクノロジーによる簡便さと堅牢さを保持しています。

    製品詳細

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  • Fusion 360 – Team Participant

    1 年間契約サブスクリプション (新規)
    3 年間契約サブスクリプション (新規)

    チーム参加者向けです。あらゆるデバイスから設計プロジェクトの表示、共有、レビュー、マークアップが行えます。Team Participant は、データ管理機能とコラボレーション機能のみが含まれる、追加ユーザー向けバージョンです。

    製品詳細

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