重要事項

Autodesk Fusion 期間限定キャンペーン:

本キャンペーンは、2024 年 7 月 9 日から 7 月 31 日 の間に日本のオートデスク ストアおよび本キャンペーンに参加する販売パートナーを通して Autodesk Fusion の 1 年の新規サブスクリプションをご契約いただいたお客様に限り、オートデスクの希望小売価格＊から対象サブスクリプションに割引が適用されるキャンペーンです。

本割引は、現行のオートデスク希望小売価格からの割引率であり、サブスクリプションの更新時には適用されません。また、更新時には現行のオートデスク希望小売価格が変更されている場合があります。

オートデスク ストアおよび販売パートナーの販売価格は、オートデスク ストアと販売パートナーが独自に決定します。キャンペーンの使用条件で別途規定されない限り、その他のキャンペーンや価格割引と本キャンペーンを組み合わせて利用することはできません。オートデスクは理由を問わず単独の裁量で、通知を行うことなくいつでも、本キャンペーンの一部または全体をキャンセル、中断、または変更する権利を有します。オートデスクソフトウェアの希望小売価格は変更されることがあります。

本キャンペーンを利用して購入いただけるのは、商用および政府機関でご利用のお客様のみです。教育機関/学生向けライセンス(新規、アップグレード、移行を含む) と教育機関/学生向けライセンスの商用版への移行には、本キャンペーンは適用されません。本キャンペーンは、オートデスク社員向け販売プログラムでの購入には適用されません。

オートデスクのサブスクリプションには、使用条件が適用されます。Autodesk Fusion のライセンスは導入時ならびに契約期間中 14 日ごとにインターネット接続環境が必須となります。一部の特典にはインターネット接続が必要です。製品、サービス、言語、地域によっては、すべてのサブスクリプション特典をご利用いただけない場合がありますので予めご了承ください。サブスクリプション プログラムには次の条件が適用されます：オートデスクサブスクリプション使用条件、および/またはオートデスク サービス利用規約

*割引額は、日本における当該製品に対する希望小売価格（税抜）を基に計算され、適宜現地通貨に換算されます。希望小売価格は参考値としてご参照ください。