I nuovi confini della progettazione civile in LiRo

LiRo offre soluzioni ingegneristiche, architettoniche e per la gestione delle costruzioni. L'azienda ha partecipato ad alcuni tra i più importanti progetti del paese, inclusa la ricostruzione della Bassa Manhattan e dell'High Line Park di New York dopo l'attentato dell'11 settembre. Il gruppo VDCO (Virtual Design, Construction, & Operations) dedicato dell'azienda supporta singoli progetti. Ma studia anche i nuovi sviluppi tecnologici per aiutare l'azienda a rimanere all'avanguardia in ambito VDCO e BIM.

Molte aziende utilizzano il BIM per produrre documentazione di progetto in modo più efficiente e migliorare la qualità dei progetti. Spesso tuttavia non condividono i loro modelli BIM con i soggetti esterni coinvolti nel progetto. Piuttosto, i tradizionali disegni 2D sono ancora alla base della collaborazione progettuale, dei risultati finali e del coordinamento multidisciplinare. Tutto questo non succede in LiRo.

I progetti BIM si distinguono per l'approccio collaborativo e la condivisione delle informazioni dei progetti digitali e dei modelli di progetto virtuali. I team utilizzano modelli 3D per la collaborazione, il coordinamento, le visualizzazioni e i risultati finali. Il gruppo VDCO di LiRo consente ai clienti di sviluppare standard BIM, requisiti e contratti personalizzati, garantendo un supporto ai team basato su progetto. Inoltre, il gruppo permette ai clienti di sviluppare strategie per l'integrazione e l'istituzionalizzazione delle pratiche BIM all'interno delle loro organizzazioni e catene di approvvigionamento.