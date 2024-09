« La manipulation des descriptions dans AutoCAD à partir d'une feuille de calcul est beaucoup plus facile que d'ouvrir chaque schéma, notamment lors de l'exportation pour une utilisation avec intégration de l'automate programmable industriel (API) », poursuit-il. « Lorsque vous devez modifier certains points d'E/S, il est très lourd d'ouvrir chaque schéma et de modifier chaque ligne. À l'époque où nous utilisions AutoCAD LT, nous avons réalisé un projet avec 2 400 points d'E/S et un ensemble de dessins de 260 pages. Même en impliquant plusieurs personnes sur ce projet, il nous a fallu six mois pour le terminer. Grâce au jeu d'outils Electrical, la possibilité de modifier les descriptions et notre schéma dans Excel représente un gain de temps considérable. Nous aurions pu réaliser ce projet deux fois plus rapidement. »