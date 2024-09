Un nouvel horizon de possibilités pour les infrastructures civiles conçues par LiRo

LiRo propose des solutions architecturales ainsi que des solutions d'ingénierie et de gestion des constructions. L'entreprise possède à son actif plusieurs projets majeurs aux États-Unis, dont la reconstruction du High Line Park de New York, dans le quartier du Lower Manhattan, après le 11 septembre. Son équipe VDCO (Virtual Design, Construction & Operations) dédiée intervient dans les projets individuels et assure une veille technologique pour garder l'entreprise à l'avant-garde de la conception virtuelle, de la construction et de la modélisation des informations du bâtiment (BIM).

De nombreuses entreprises recourent au BIM pour produire plus efficacement la documentation de conception et améliorer la qualité des conceptions. Toutefois, peu d'entre elles partagent les modèles BIM avec des intervenants externes travaillant sur les projets. Force est de constater que les dessins 2D classiques restent la base des collaborations, coordinations pluridisciplinaires et livrables liés aux projets. En la matière, LiRo tire son épingle du jeu.

Ses projets BIM se démarquent par un véritable travail collaboratif doublé d'un partage des informations numériques et des modèles virtuels. Les équipes utilisent des modèles 3D pour la collaboration, la coordination, les visualisations et les livrables. L'équipe VDCO de LiRo accompagne les clients sur les projets et les aide à développer leurs contrats, exigences et normes BIM. Elle les épaule également pour l'élaboration de stratégies visant à intégrer et à institutionnaliser les pratiques BIM dans leur structure et leur chaîne logistique.