Pour mieux illustrer comment Factory Design Suite a permis à Feige Filling d’étoffer son expertise et ses services client, Duus nous décrit un récent projet: « Nous sommes fiers de pouvoir proposer des solutions sur mesure répondant aux besoins et exigences de nos clients. Avec Autodesk Factory Design Suite, nous pouvons le faire de manière encore plus large. Nous avons eu récemment un client qui désirait des rendus et visualisations du projet étudié avant même que l’implantation ait débuté. Avec Autodesk Factory Design Suite, nous avons réalisé un relevé laser 3D des surfaces intérieure et extérieure, ce qui a généré des nuages de points. Ainsi, il n’est plus nécessaire de procéder à des relevés dimensionnels manuels, ce qui permet d’économiser beaucoup de temps et réduit les risques d’erreurs. Nous avons également pu vérifier les risques de collision, ce qui a permis au client d’éviter des modifications coûteuses et consommatrices de temps qui auraient dû être réalisées après le démarrage du projet. »