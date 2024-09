L’agence enia architectes sculpte une tour en BIM sur les rives d’Alger

Ce travail de superposition des façades et sur les lumières a rapidement pu être modélisé grâce à des solutions BIM. « Il y a sur ce chantier un vrai sujet de calage des éléments puisque la façade en béton est constituée d’un assemblage d’éléments préfabriqués avec des panneaux retournés pour une optimisation des moules et des modules », poursuit François Muzard architecte et BIM manager du projet.

« L’utilisation des solutions Autodesk nous permet d’avoir des extractions, orientation par orientation, pour qualifier l’efficacité de notre façade en fonction de l’ensoleillement. » Pour le cabinet d’architectes, une telle démarche nécessite de mener un travail de pré-industrialisation en phase de préconception… Un point crucial dont dépend la faisabilité même du projet ! Leur modélisation sous Revit et visualisation avec Revit LIVE a permis un échange agile avec la maîtrise d’ouvrage sur des points très précis comme les épaisseurs, ainsi que les variations horizontales et verticales. Le BIM revêt cet avantage de permettre le test de différentes options sans avoir à reprendre de longs calculs. « Nous avons proposé différents choix ; en fait, les motifs seront plus denses en partie haute qu’en partie basse pour accélérer l’effet de perspective. Ainsi, au pied, le visiteur aura l’impression que la tour est plus haute qu’elle ne l’est dans les faits. » Pour tester et valider ces scénarios, les solutions Autodesk ont permis d’imprimer en 3D, à partir des familles paramétriques, différentes variantes de panneau et les comparer en maquette réelle de quelques dizaines de cm. Une esquisse du passage de la maquette numérique au réel afin de rendre les choses plus explicites aux yeux du client, une prouesse en forme de trompe-l’œil. Les architectes d’enia aidés par la mise en place d’un processus BIM sophistiqué démontrent une fois de plus que la créativité ne peut être décorrélée de ces nouveaux usages permettant par ailleurs la conception de projets de bien meilleure qualité et mieux maîtrisés. Tout sauf un travail de façade.