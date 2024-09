Das Unternehmen baut als Generalunternehmer schlüsselfertig für namhafte Bauherren und übernimmt die gesamte Projektabwicklung von der Planungs- über die Bauphase bis zur Übergabe. Zusätzlich stellt es die meisten der genutzten Stahlbetonfertigteile in eigenen Fertigungsanlagen her und gehört damit in der Branche zu den führenden Unternehmen in Deutschland. Bürogebäude, Einrichtungshäuser und Kühlhäuser zählen zum Portfolio, genauso wie große Hallen, die der Produktion und Logistik dienen.

Innerhalb weniger Jahre möchte sich BREMER vollständig digitalisieren, setzt dafür auf innovative Technologien und bewertet auch seine historisch gewachsenen Prozesse neu. Denn auch Prozesse, die sich jahrzehntelang bewährt haben, müssen den zunehmend steigenden Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden. Christian Hammerl: „BREMER ist sehr anpassungsfähig und führt seine digitale Transformation mit derselben Motivation und demselben Engagement durch, die wir auch für unsere Kunden einbringen.“