Teatro Nacional de Londres| História do Cliente do AutoCAD | Autodesk

Embora o software seja uma constante, os espetáculos não poderiam ser mais diferentes. Ao trabalhar em The Light Princess, ele precisava levar em conta a atriz principal, que passava muito tempo em destaque no ar. O Ark-ive exigia uma arca independente fora do teatro, que o jornal The Guardian descreveu como "um barco cinza de casco trincado que ficou encalhado: construído de cenários reciclados e sucata encontrada na beira do rio, ele tem cerca de 17 metros de comprimento e um mastro de 10 metros de altura".

Em seguida, temos a produção de Peter Pan, indicada ao prêmio Olivier Award. Não existem navios piratas nem quartos extravagantes aqui; a Terra do Nunca tem a aparência de um depósito enferrujado secretamente invadido por crianças, com fios aparentes e tudo o mais transmitindo a sensação de vestir-se no sótão da vovó (se a vovó vivesse em um ancoradouro abandonado).