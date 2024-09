MUNDEN FRY LANDSCAPE ASSOCIATES

Enquanto o MFLA se destaca no planejamento urbano e mestre, tendo desenvolvido projetos em toda a área da Baía de San Francisco e em outros países além dos EUA, o que torna esse projeto único é a forte colaboração entre arquitetos paisagistas e o processo de fabricação. "Um projeto como esse nem sempre segue um processo linear", diz Munden. "Há muitas idas e vindas envolvidas no avanço das ideias e no desenvolvimento do design. O AutoCAD fornece um ponto comum para ajudar todos que trabalham a permanecerem coordenados e automatiza os processos. Ele reúne todas as camadas técnicas e garante precisão quando vários grupos estão trabalhando juntos em um projeto."