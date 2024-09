"Em relação a poder responder a avaliações de revisores e atualizar desenhos rapidamente, é essencial ter um conjunto de desenhos limpos, em que tudo é dividido em camadas, para que se possa isolar e alterar certas coisas", acrescenta Fajkus. "Isso certamente é um aspecto do uso do AutoCAD na cidade de Austin, sabendo que geralmente é preciso fazer algum trabalho para modificar o design de seus desenhos com base nos comentários da cidade.

"Mesmo sendo familiar com os códigos, eles ainda mudam com bastante frequência, e às vezes sem aviso prévio", continua. "A mudança é uma parte necessária de qualquer conjunto de desenhos. E não apenas no processo de design, mas também no processo de licenciamento para fazer com que ele passe pelas aprovações. Poder ter um software como o AutoCAD, que permite uma rápida modificação por meio do gerenciamento de camadas, é especialmente importante".