O implante de que Adriana precisava “era muito, muito difícil porque não era um implante pequeno,” diz Martín Carcaño, chefe de projetos biomédicos da Granta. “É praticamente metade do crânio, então foi desafiador.” Monroy e Carcaño começaram a trabalhar no implante depois de receber uma tomografia computadorizada do médico, que foi convertida em dados de nuvem de pontos. Eles então usaram Netfabb (inglês) para preparar o arquivo para importá-lo para o software de projeto. Usando Inventor e Fusion 360 (inglês), foi projetado um implante personalizado para se ajustar ao tamanho e à forma exatos do crânio de Adriana.

Em seguida, eles imprimiram um modelo em 3D do crânio e do implante, depois revisaram o protótipo e o arquivo digital com o médico para fazer modificações. “Imagine projetar algo com 0,05 mm de tolerância no ajuste, sem ter acesso à parte em si,” diz Carcaño. “É um crânio humano. Não se pode simplesmente cortar o tecido e tirar as medidas. Dependemos totalmente de dados digitais. Não há espaço para erro; um erro e é o fim.”