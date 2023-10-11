BIM Collaborate Pro 是一個數位式專案交付工具，除了可減少通訊延遲的共用工作區、亦可處理重複工作的自動化工作流程，以及可簡化核准程序和審查流程的文件管理工具。
管控面板提供時間表、檢查清單和完整查看詳細資料的權限，讓您隨時掌握最新資訊以及保持生產力。
專案樣板用來自動執行各種處理程序或單調的配置工作，可減少設置時間和風險。
透過透明、整合的工作流程，將分屬不同地點、時區和專業領域的團隊連接在一起。
- Levi Naas，MultiGreen 開發總監
- Michael Hodge，TVS Design 數位實踐與設計技術部負責人
- Erika Carloni，Heratech BIM 開發與協調主管
我們的網路研討會詳細探討 BIM 協同合作的重點主題，涵蓋從入門到特定專業領域相關討論。您將探索建築師、工程師和建築商的工作流程，並了解如何將多個 AEC 應用程式整合到數位專案交付。
我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試運行、設置試運行專案以及調整數位式專案交付。
請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。