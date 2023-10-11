數位式專案交付

提高生產力和設計品質

自動執行繁瑣的工作、排定重要工作的優先順序，以及透過連接團隊和資料以交付高品質的成果。

將團隊升級至雲端以獲得最大生產力

BIM Collaborate Pro 是一個數位式專案交付工具，除了可減少通訊延遲的共用工作區、亦可處理重複工作的自動化工作流程，以及可簡化核准程序和審查流程的文件管理工具。

同時監管多個專案

管控面板提供時間表、檢查清單和完整查看詳細資料的權限，讓您隨時掌握最新資訊以及保持生產力。

自動執行重複的程序

專案樣板用來自動執行各種處理程序或單調的配置工作，可減少設置時間和風險。

用更少的精力完成更多的作業

透過透明、整合的工作流程，將分屬不同地點、時區和專業領域的團隊連接在一起。

檢視已提高生產力的功能

提早發現錯誤和衝突

在多個專業領域的團隊之間共用模型，以便在開始施工之前解決衝突。

觀看協調影片 (2.13 分鐘)

輕鬆識別變更

使用「變更視覺化」工具，比較任意兩個版本的模型之間的變更。

觀看分析影片 (3.08 分鐘)

快速設定專案

使用專案樣板建立具有標準化性質的新專案，以加快專案設定。

觀看樣板影片 (2.04 分鐘)

透過我們的 AEC 設計協同合作網路研討會，深入了解

我們的網路研討會詳細探討 BIM 協同合作的重點主題，涵蓋從入門到特定專業領域相關討論。您將探索建築師、工程師和建築商的工作流程，並了解如何將多個 AEC 應用程式整合到數位專案交付。

超過 80%工程師認為
BIM可協助工程上的資訊交付任務
瞭解BIM如何讓專案管理更高效

準備好數位式專案交付了嗎？

我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試運行、設置試運行專案以及調整數位式專案交付。

請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。