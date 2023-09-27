數位式專案交付

有效運用 AEC 資料

整合來自多個應用程式的各種資料集，為團隊提供跨專業領域、工作流程和程序的廣泛可見性。

實現透明度，維護安全性

整合 80 種以上的檔案格式

在受到專利保護的應用程式之間實現真正的資料交換不可能自然發生。全面數位專案交付解決方案透過通用資料環境來實現不同供應商應用程式的資料整合以及可存取性。

提升可存取性

將工作流程、模型和資料整合到一個通用資料環境中，以確保每個人使用相同的語言、看到相同的資訊，以及根據分享的事實因素制定決策。

設定權限與協作者輕鬆分享專案資料

根據角色設定權限可讓您決定哪些使用者可以存取特定資訊、工具和模型，從而增加透明度，而且不會揭露敏感的智慧財產。

檢視改善的資料交換功能

連接資料、流程和人員

每個 AEC 專業領域各自具有應用程式、檔案和資料格式。所有專案資料必須統一到一個共用工作區，才能夠成功交付專案。

 

觀看協同合作影片 (3.25 分鐘)

掌握專案最新資訊

Insight 是一個生態系統，可提供專案全景視圖和方便存取的風險評估圖表，非常適合用來預先解決問題以避免日後成為障礙。

 

觀看 Insight 影片 (1.27 分鐘)

控制權由您掌握

建立團隊、加入成員以及設定權限層級，讓每個人員 (無論在何處) 都能夠在安全、共用的資料環境中存取專案資料。

 

觀看權限影片 (1.40 分鐘)

透過我們的 AEC 設計協同合作網路研討會，以深入了解

我們的網路研討會詳細探討 BIM 協同合作的重點主題，涵蓋從入門到特定專業領域相關討論。您將探索建築師、工程師和建築商的工作流程，並了解如何將多個 AEC 應用程式整合到數位專案交付。

超過 80%工程師認為
BIM可協助工程上的資訊交付任務
瞭解BIM如何讓專案管理更高效

準備好數位式專案交付了嗎？

我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試驗、設置試驗項目以及調整數位專案交付。

 

請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。