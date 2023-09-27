在受到專利保護的應用程式之間實現真正的資料交換不可能自然發生。全面數位專案交付解決方案透過通用資料環境來實現不同供應商應用程式的資料整合以及可存取性。
將工作流程、模型和資料整合到一個通用資料環境中，以確保每個人使用相同的語言、看到相同的資訊，以及根據分享的事實因素制定決策。
根據角色設定權限可讓您決定哪些使用者可以存取特定資訊、工具和模型，從而增加透明度，而且不會揭露敏感的智慧財產。
— Kurt Smith，Arcadis 專案經理
—Mauno Lounakoski，VDC 經理 Suomen Aluerakennuttaja
— Allan Trotter，RLB 成本管理數位主管
我們的網路研討會詳細探討 BIM 協同合作的重點主題，涵蓋從入門到特定專業領域相關討論。您將探索建築師、工程師和建築商的工作流程，並了解如何將多個 AEC 應用程式整合到數位專案交付。
我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試驗、設置試驗項目以及調整數位專案交付。
請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。