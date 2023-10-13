將建築師、工程師、承包商和業主統一納入到以雲端為基礎的通用資料環境中。會有什麼成果？讓協同合作也成為習慣。
BIM Collaborate Pro (一種數位專案交付解決方案) 可將核心專案應用程式、資料和文件整合到以雲端為基礎的通用資料環境以供所有團隊存取。分屬不同位置、專業領域和交易制度的團隊可以在共用且永遠保持最新的專案模型中一起工作。
無論您是在家、在辦公室，還是在現場，都可以在共用的雲端為基礎的環境下進行作業。
在相同的有效模型下一起工作、共用專案資料和文件，以及在集中式事實來源中追蹤專案進度。
在彼此的最上層進行多專業領域模型分組和分層，以便利用模型協調提早偵測到衝突。
- Levi Naas，MultiGreen 開發總監
— Kurt Smith，Arcadis 專案經理
— Alexandra Dierick，Alides 專案經理
指派小型團隊執行 BIM Collaborate Pro 專案試運行。
在單一的共用工作區中整合多專業領域設計協同合作和設計協調工作流程。
集中式文件管理解決方案的功能在於作為所有專案團隊的專案生命週期的單一事實來源。
利用具備鳥瞰圖的設計協同合作功能，減少修訂工作並加速專案交付。
我們在此協助您的團隊脫離孤立工作的窘境，轉為雲端協同合作。從規劃、實作到評估工作流程，我們的專家可以協助您進行試運行、設置試運行專案以及調整數位式專案交付。
請提交此表單以要求電話聯絡，或直接撥打 (02)6606-6958。
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