BIM Collaborate Pro (一種數位專案交付解決方案) 可將核心專案應用程式、資料和文件整合到以雲端為基礎的通用資料環境以供所有團隊存取。分屬不同位置、專業領域和交易制度的團隊可以在共用且永遠保持最新的專案模型中一起工作。