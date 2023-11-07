在產品成功上市的競爭中，效率至關重要。效率總是來自於改善的協同合作工作流程、簡化的設計和工程流程，以及取得可持續發揮價值的資料。
然而，隨著供應鏈、客戶需求不斷演化改變，加上競爭壓力又帶來使人激動的新挑戰，短期的未來願景實不足以讓今天永遠保持領先地位。
增加銷售，減少支出。這聽起來似乎很簡單，但現今從事產品開發的公司非常清楚，要推動實實在在的成長異常複雜。您必須銘記，唯有找到能夠高速、高效和可製造性的新方法來傳達您的最佳構想，才是讓客戶滿意之道。
為了保持競爭力，設計師和工程師通常會尋找更靈活的方法，以追求事半功倍。最新的自動化、資料管理和協同合作方法可以協助您以更少的時間和更少的材料來提升產品效能，從而獲得強大的競爭優勢。
開發智慧型產品的公司清楚知道，真正推動創新的動力，乃是來自於客戶的需求和獲得利用洞察以深入瞭解怎樣才是更好的使用者體驗的能力。能夠釋放資料存取束縛的數位平台對於保持競爭優勢至關重要。
Autodesk 和業界領導廠商合作開發更深入的軟體整合，以協助我們的客戶在處理資料、擴展能力以及自動執行耗時的流程方面加強差異化，從而在業界中脫穎而出。
永續性軟體
Makersite for Fusion 360 可協助設計工程師在成本、碳排和材料選擇之間取得風險平衡，以提早做出更具有永續性的選擇。Makersite 可協助評估設計分析，以即時分析多個標準，包括合規性、風險、健康、安全和永續發展性。透過即時反饋瞭解並降低設計的可持續影響，以提高產品品質，同時縮短上市時間。
製造業軟體
Xometry 即時報價應用程式可直接在 Fusion 360 中為設計工程師提供價格和交付週期 預估，包括多重製造方法。以可製造性為目標的設計反饋可即時反映設計變更對成本的影響，有助於減少零件成本並縮短上市時間。完成的設計可視需要直接從 Xometry 供應商網路下達指令並開始製造。
設計軟體
Autodesk 和 Ansys 使用 Autodesk Fusion 360 Signal Integrity Extension (英文)，為設計與工程團隊帶來整合式電磁分析。PCB 設計師只需進行更少的原型測試便能取得信號衰減，而且對產品能夠依要求運作更有信心。我們的策略聯盟提供整合式 PCB 及外殼設計，既可提升產品品質，又可縮短產品設計週期時間。
Autodesk 設計與製造解決方案提供多種功能，透過跨領域、跨產業、可互通工作流程為流程提供支援，從而因應您的需求。如果您準備好了，請告訴 Autodesk 銷售人員您將如何解決您最感興趣的問題。
設計工程是成功推進產品開發業務的關鍵。設計開發的目標是先構想，然後取得對客戶和公司兩方都能獲益的產品解決方案。設計開發受到預算、工程能力和上市時間的約束。設計工程流程是一個反覆與循環的過程，最初的構想將會經歷多輪的原型製作、測試、評估和審閱，直到最終設計到達最佳狀態而且非常可靠，足以開始生產為止。設計工程流程從定義問題開始，接著集思廣益找出潛在可能的解決方案，然後建立並測試原型、收集反饋，以及評估問題陳述是否可以進一步細化，以及是否拒絕或接受建議的解決方案，或者解決方案是否可以在另一個開發週期中獲得改進。
設計與工程軟體應用程式透過自動化執行工作和管理資料來支援產品開發。工程設計軟體的範例包括產品資料管理 (PDM)、產品生命週期管理 (英文)、電腦輔助設計(CAD) (英文) 和電腦輔助工程 (CAE)。
CAD 軟體的目標在於建立產品或機器設計的虛擬 3D 模型及其關聯的資料，例如，技術圖面和材料表 (BOM)。設計工程師使用 CAD 模型作為電腦輔助工程 (CAE) 的基礎，並且用來評估建議的解決方案是否符合其預期目的。工程設計使用的 CAE 模擬軟體包含有限元素分析 (FEA) 和計算流體動力學 (CFD)。CAD 軟體用來設計週遭您舉目所見的所有一切，包括道路和橋樑、建築物、汽車和飛機、身上的衣物、每天使用的各種產品，例如食物和水加工處理和發電。
製造工業和消費性產品的企業所面臨的壓力，來自於提供創新解決方案以滿足客戶需求 (英文)並早於競爭產品提前上市。成功開發產品的關鍵在於設計工程，這不僅可以確保產品滿足客戶需求，而且還能夠為企業創造利潤。產品開發期間所做的決策會影響品質、元件、材料、製造流程和產品在生命週期內的可用性。電腦輔助設計 (CAD) 和電腦輔助工程 (CAE) 等設計工程軟體透過自動化執行設計流程和管理資料洞察、使設計師和工程師能夠及時有效地的做出決策並因此提高產品的成功率、輔助經營效率，以及縮短上市時間，為企業和專業人士帶來效益。
設計與工程軟體 (英文)透過流程自動化和資料洞察管理，以減少整體設計開發時間，同時維護流程的品質來對產品開發團隊提供各種協助。設計工程 CAD 軟體的主要特色和功能包括：
Autodesk 可加強創新者的設計和製造技術能力以進行產品設計與工程，以及賦予客戶能力以跨越專案、領域和產業的界限流暢地工作。Autodesk 設計與工程軟體內含產品設計與製造軟體集，其中包含：
設計與工程中的軟體應用程式透過自動化執行工作和資料管理來協助進行產品開發。在設計工程中產生的資料在產品生命週期中的後續活動 (例如採購、製造、委派和支援) 中扮演關鍵角色。設計與工程軟體應用程式建立的資料能夠無縫整合其他業務系統，這一點至關重要。
電腦輔助設計 (CAD) 和電腦輔助工程 (CAE) 等設計與工程軟體應用程式可整合產品資料管理 (PDM) 軟體以管理和控制檔案的存取，確保正確的人員在正確的時間取得正確的資料。PDM 軟體與產品生命週期管理 (PLM) 軟體搭配使用，以管理設計和工程流程，例如新產品導入 (NPI)、材料表管理 (BOM) 和品質控制。CAD 軟體還整合電腦輔助製造 (CAM) 軟體，該軟體使用 2D 和 3D CAD 資料來建立電腦數值控制 (CNC) 刀具路徑或切割樣式以進行 3D 列印。CAD 和 CAM 與製造執行系統 (MES) (英文) 的整合，可讓您對製造流程進行有效的監控、追蹤和控制。為了在企業中將產品設計資料傳播至所需地點，設計和工程軟體應用程式與業務系統整合，例如材料需求規劃 (MRP) 或企業資源規劃 (ERP) 軟體應用程式。