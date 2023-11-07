在產品成功上市的競爭中，效率至關重要。效率總是來自於改善的協同合作工作流程、簡化的設計和工程流程，以及取得可持續發揮價值的資料。

然而，隨著供應鏈、客戶需求不斷演化改變，加上競爭壓力又帶來使人激動的新挑戰，短期的未來願景實不足以讓今天永遠保持領先地位。