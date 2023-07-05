利用 iLogic 自動化技術生成定制樓梯系統，成功節省大量時間

Viewrail 總部位於美國印第安那州的戈森市，最初是一家傳統的木制樓梯和欄杆產品生產商。隨著行業需求的不斷變化，他們將生產擴大到金屬和玻璃製品。如今，該公司的運營業務進一步擴大，擁有為全球客戶生產數千種樓梯設計和款式的製造能力。

但是，擴大一個原本已令人印象深刻的產品組合絕非易事，而要以一種遙遙領先競爭對手的速度來實現這一目標更是難上加難。這需要一支出色的團隊來領導。對於 Viewrail 而言，該團隊始於首席運營長 JJ Johnson 和工程自動化專家 Ryan Rittenhouse。

兩年前的同一天，Johnson 和 Rittenhouse 從同一家設計 3D 印表機的公司離職，共同加入 Viewail，開始在研發部門擔任新職務。擁有工程教育背景的 Johnson 和擁有程式設計背景的 Rittenhouse 具有得天獨厚的優勢，成為協助 Viewrail 實現定制訂單流程現代化的夢幻團隊。

他們當時並不太知道，團隊成立三周之後將啟動一個專案。而此專案在短短兩年的時間裡幫助公司實現了大約 50% 的增長。