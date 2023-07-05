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採用自動化技術配置樓梯系統，促進業務成指數級增長

產品設計與製造軟體集

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圖片來源：Viewrail

利用 iLogic 自動化技術生成定制樓梯系統，成功節省大量時間

Viewrail 是一家領先的優質樓梯零件和定制樓梯系統製造商，他們正在迅速調整自己的工程流程以履行定制訂單和滿足需求增長。Inventor 中的 iLogic 可説明他們將流程現代化，並為需要定制建築產品的客戶加速生產樓梯系統。 

以前，Viewrail 每週平均完成 3 個按訂單設計樓梯系統，但將設計自動化融入自己的工程流程後，他們每月可完成 150 個專案。

樓梯生成器背後的團隊：JJ Johnson 和 Ryan Rittenhouse。圖片來源：Viewrail。

利用精心設計的創意樓梯進一步豐富建築

Viewrail 總部位於美國印第安那州的戈森市，最初是一家傳統的木制樓梯和欄杆產品生產商。隨著行業需求的不斷變化，他們將生產擴大到金屬和玻璃製品。如今，該公司的運營業務進一步擴大，擁有為全球客戶生產數千種樓梯設計和款式的製造能力。 

但是，擴大一個原本已令人印象深刻的產品組合絕非易事，而要以一種遙遙領先競爭對手的速度來實現這一目標更是難上加難。這需要一支出色的團隊來領導。對於 Viewrail 而言，該團隊始於首席運營長 JJ Johnson 和工程自動化專家 Ryan Rittenhouse。

兩年前的同一天，Johnson 和 Rittenhouse 從同一家設計 3D 印表機的公司離職，共同加入 Viewail，開始在研發部門擔任新職務。擁有工程教育背景的 Johnson 和擁有程式設計背景的 Rittenhouse 具有得天獨厚的優勢，成為協助 Viewrail 實現定制訂單流程現代化的夢幻團隊。

他們當時並不太知道，團隊成立三周之後將啟動一個專案。而此專案在短短兩年的時間裡幫助公司實現了大約 50% 的增長。

採用 2D 圖形呈現的中心樑。圖片來源：Viewrail。

輕鬆克服挑戰，成功迎合需求

為建築設計樓梯系統時，每組樓梯之間總會有不同的細節。一個測量值的計算錯誤可能會危及整個系統的完整性。正因為如此，Viewrail 的浮動樓梯系統業務 100% 全部按訂單設計，每次都有定制的尺寸。 

在 Johnson 和 Rittenhouse 加入之前，每份訂單都是由一人組成的工程團隊仔細手工繪製的。儘管這種 2D 計算和繪圖過程利用了基本腳本，但即便完成一個簡單的樓梯系統，仍需三到四個小時。通常，含之字形路線的系統或其他較為複雜的系統需要幾天才能製作出來。

Viewrail 與業界同行的不同之處在於：他們按訂單遠端完成工程設計，而不是花數周時間在工作現場構建獨特的系統。這種方法的特殊挑戰在於：必須確保他們從客戶處收到的資料準確無誤。即使模型在第一次繪製得很完美，但客戶仍有可能提供更新的測量結果。這導致他們需要從頭開始。 

Viewrail 很快意識到懸浮式樓梯越來越受到市場青睞，預計需求將超過自身所能提供的工程設計服務。為了迎合這種需求，他們不是要雇傭更多的工程師（這將嚴重影響公司利潤），就是要加快工程設計的進度。Johnson 和 Rittenhouse 考慮到自身在 CAD 和代碼領域綜合擁有的專業知識，最終選擇了後者。

木製元件的製造。圖片來源：Viewrail。

利用 iLogic 為定制樓梯生成器提供強大動力

Johnson 和 Rittenhouse 清楚地知道，自己需要構建一個能夠自動運行樓梯系統建模過程的體系（這很快就會成為其樓梯生成器）。因此，他們立即開始研究自己可用的工具。儘管 Rittenhouse 在 CAD 軟體方面的經驗有限，但他很快發現了一種可行的選擇：Inventor 中的 iLogic 技術。  

Johnson 指出：Len Morris（公司老闆）為我們的工程部門提供了發展方向的願景，我們只是 "構建、強調並探索原型" 的行動者和追隨者。 

在嚴格的時間限制之下，他們開始構建第一個樓梯生成器：由 Johnson 執行 CAD 建模，Rittenhouse 負責編寫 iLogic 代碼。 “我們都在努力打造一個真正簡潔的樓梯。比如，"嗨！我們要到這上面去，不需要綁住任何東西。就這麼簡單"，Rittenhouse 指出， “然後，幾乎立刻我們就會意識到，哦，我們需要做這件事，我們需要檢查代碼合規性，我們需要做那件事，我們還需要做哪些哪些事...” 他繼續說道。

鈑金支架的製造。圖片來源：Viewrail。

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Johnson 和 Rittenhouse 繼續利用 iLogic 進行反覆運算，並在模型中遇到新考慮因素時擴展 iLogic 的功能。Rittenhouse 指出：“我們開始推動這項工作。如今已頗具成效。在短短幾分鐘內，只需輸入數位並按下按鈕，樓梯生成器便會創建我們所有的部件，根據客戶所需的系統類型、樓梯走向以及任何額外的設計考慮因素（例如不銹鋼或外牆）等，自動切換到任何所需的部件。” 

他繼續指出：“該生成器將準確無誤地列出所有部件，並將其與生產圖形、客戶印刷品以及（最新功能）我們的機器代碼結合起來，生成一些用於實際製造的資料。”

從 2D轉換至 3D

Rittenhouse 和 Johnson 之所以選擇 iLogic 技術，而不是其他可用的自動化選項，是因為其 3D 建模將帶來額外益處。 利用 Inventor 進行設計時，他們事實上可以反復檢查模型，雙重確保自己能夠從容自信地快速從訂單切換至生產。

“現在我們把所有工作都遷移到了 3D 模式。 玻璃繪製員工可以打開其中某一生成器，直接在樓梯系統中繪製玻璃……這為我們的工程師提供了一個草繪框架。此外，由於它在我們的製造基礎上繪製，因此將會完美無瑕。當它們到達客戶家中時，它們將排成一行，”Rittenhouse 指出。 

“最初，我們抱著懷疑態度在這一項目中運用 iLogic。而在我們發現了它所擁有的卓越功能及其背後的強大動力之後，我們真正愛上了它。如今，每當開始一項工作時，我們的第一個想法就是，我該如何使它變得更智慧，以便將來可以根據自身需要結合運用 iLogic”

JJ Johnson, Viewrail, 首席運營長

由中心樑、木構件和鈑金支架組成的完整元件。圖片來源：Viewrail。

以現代方式飛速發展的業務

Viewrail 利用 Inventor 中的自動化功能為樓梯生成器提供強大動力，達到了令人印象深刻的里程碑。 

  • iLogic 自動化功能將樓梯系統的設計階段從 4 小時縮短至 2 分鐘（減少了 12,000%） 
  • 樓梯生成器將每月完成的訂單數從 12 個增加到 150 個（增加了 1,250%）  

設計成員從一個小小的工作組開始，如今已發展成為一個多達 21 人的強大團隊。Johnson 現在管理著一個包括研發、工程、自動化和產品開發在內的精英團隊。樓梯生成器完全改變了他們的流程，並為其產品創新留出了空間。   

“我們始終致力於讓銷售團隊擺脫約束。這是因為，如果我們能夠實現突破，那麼其他一切都能處理好，那真是太棒了……事實上，似乎我們每次加固生成器時，他們都想在銷售中延伸規則，客戶也想延伸規則。他們想打造一些真正具有異國風情的設計。就在昨天，我們開始處理兩個工作，他們想要 12 英尺寬的樓梯。Johnson 指出：“對於樓梯系統來說，那真的非常非常寬。  

他總結道：“我們的公司正在迅速發展壯大，我們必須快速做出回應；敏捷性和對市場需求的回應至關重要。”

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