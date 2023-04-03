如果某個產品可以食用、飲用、打開或是當藥吃，則很有可能是透過工廠複雜的自動化處理系統加工而成。Technica International 是此類系統的全球領先供應商之一，其產品包括輸送和緩衝裝置、托盤和板條箱處理系統、包裝及裝車設備。

Technica International 總部位於黎巴嫩 Bickfaya，自 1982 年起開始設計和生產此類系統，為世界各地的不同產業提供服務。作為一家解決方案供應商和端對端生產線整合商，Technica International 的專業知識主要集中在製造鏈的核心環節。作為企業規劃的一部分，這家快速發展的公司於 2020 年為自己設定了雄心勃勃的發展目標，即更加精益求精，提高數位化程度和生產效率。這讓 Technica International 重新考量已存在數十年的技術和工作流程。

「主要挑戰在於我們使用的工具沒有實現整合，」負責公司「精益化、數位化、全球化」專案的業務分析師 Assaad Hani 表示，「也就是說，每個部門都在獨立運作。這意味著關鍵資料並不總是能夠以正確的方式傳輸。我們通常使用工作表傳遞資料，這就加大了版本控制的難度。」

例如，如果製造團隊的某個人誤用了舊版本的產品設計，就會導致大量返工。沒有統一的方式控制設計和製造資訊，就無法實現高效的跨團隊協調。