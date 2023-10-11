公園住宅

在比利時安特衛普外的埃德海姆市，有項宏偉的重建專案正在進行中。POLO Architects 和合作夥伴正在建立 Hofter Linden 城堡旁的新住宅用地。這個無車社區擁有一片廣闊的公園，可連接相鄰的城堡區並開放給大眾使用。

伊里西亞公園的專案包含 345 個住宅單元，從公寓到輔助生活設施，吸引不同世代的居民。借由巧妙的規劃和大型全景窗，每棟建築都能觀賞到花園、水池或公園景色。

該專案由 POLO Architects (比利時業界領先的建築公司之一) 領導，這間公司專門從事建築、都市化和室內設計。POLO Architects 於 1991 年由 Mauro Poponcini 和 Patrick Lotens 創立，已發展成為由 100 多位創意專業人士組成的跨領域團隊，在安特衛普和布魯塞爾均設有辦公室。多年來，POLO Architects 在國內外均取得不錯成績，其中不乏在競賽中獲獎的作品。