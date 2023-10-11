POLO ARCHITECTS
公園住宅
在比利時安特衛普外的埃德海姆市，有項宏偉的重建專案正在進行中。POLO Architects 和合作夥伴正在建立 Hofter Linden 城堡旁的新住宅用地。這個無車社區擁有一片廣闊的公園，可連接相鄰的城堡區並開放給大眾使用。
伊里西亞公園的專案包含 345 個住宅單元，從公寓到輔助生活設施，吸引不同世代的居民。借由巧妙的規劃和大型全景窗，每棟建築都能觀賞到花園、水池或公園景色。
該專案由 POLO Architects (比利時業界領先的建築公司之一) 領導，這間公司專門從事建築、都市化和室內設計。POLO Architects 於 1991 年由 Mauro Poponcini 和 Patrick Lotens 創立，已發展成為由 100 多位創意專業人士組成的跨領域團隊，在安特衛普和布魯塞爾均設有辦公室。多年來，POLO Architects 在國內外均取得不錯成績，其中不乏在競賽中獲獎的作品。
在「審閱」期間，使用計畫 PDF 上的註記，在客戶 (不同顏色) 和建築師之間進行溝通
伊里西亞公園專案分為四個建築群，逐一分階段竣工。專案於幾年前開始，在前兩個階段，團隊並未使用協同合作平台。
在 POLO Architects 的建築師暨 BIM 模型經理 Laura Rombaut 解釋道：「BIM 模型過去是在公司伺服器上使用，每當需要與外部人士共用時，我們都會將其匯出，我們會透過 WeTransfer 傳送該模型，並且不知道何時才會用到該模型。合作夥伴需要一兩週的時間才能回覆我們，屆時，該模型可能早已過時。」
客戶通常會在列印出來的作品上手寫註記，這些註記都需要再轉移到 Revit 中。或者，有人會在會議中做筆記，並在稍後將其納入模型中，並有可能遺漏或誤解。
POLO Architects 非常希望能協助專案更順暢地執行，並開始研究協同合作軟體。由於他們已使用 Revit 建模，BIM Collaborate Pro* 自然會是不二之選。
POLO Architects 的 BIM 經理 Rudi Van Thienen 說道：「我們並未在市場上尋找不同的解決方案，而是想要持續與 Autodesk 保持業務聯繫，沒有經過什麼討論；我們就選擇了 BIM Collaborate Pro。
我們非常熱衷使用該平台，因此說服客戶和我們的分包商也註冊 BIM Collaborate Pro。」
—Rudi Van Thienen，Polo Architects BIM 經理
這間公司在數個較小的專案上試用了 BIM Collaborate Pro，並對結果留下深刻印象。所以他們決定大規模地實施這個解決方案。那就是他們在伊里西亞專案的第 3 和 4 階段做這件事。
這個專案涉及四個關鍵方：建築師、客戶、結構工程師和技術工程師。現在，所有使用者都在 BIM Collaborate Pro 平台上協同合作。當有建築承包商在專案的後期階段加入時，他們打算也讓他們使用此平台。
POLO Architects 的專案建築師 Jan Cant 說道：「我們非常清楚，處理此專案的其他所有科部都必須使用相同的平台。」Van Thienen 補充說道：「我們非常熱衷使用此平台，因此說服客戶和我們的分包商也註冊 BIM Collaborate Pro。」為了協助轉換，POLO Architects 甚至為客戶建立了量身訂制的手冊。
帶有註解的線上建築 3D 模型
在如此大型的專案上，各方首次在一個平台上合作，這帶來了巨大的改變。Rombaut 說道：「過去要等待其他建模人員來管理問題的時間已經消失無蹤。在一個概述中可以看到一切。不再有電子郵件，也不用再上傳和下載。」
各方永遠都會根據最新版本的模型開展工作，避免了許多錯誤和誤解。取代在列印圖紙上註解的流程，現在專案中每個人都會看到的數位註記。Van Thienen 說道：「這可讓我們更清楚地瞭解情況。如果 Revit 中的模型上標示了問題，且模型已更新，則問題就會獲得處理。
額外的透明度也帶來了助益，舉例來說，如果客戶對穩定性工程師表示了意見，現在建築師也能看見，有時還能發現潛在的問題。
Cant 說道：「我們曾經開過許多會，也犯過許多錯誤，事情總有疏漏或是出現誤解。現在，一切都在一個平台上清清楚楚。您可以在螢幕上看到同樣的東西，並詢問客戶『您的意思是這樣嗎？』這與舊的工作方式大有不同。
我們估計錯誤數量會減少 50%，並且在完成某些專案階段所需的時間也會減少 50%。」
兩間房地產開發公司的客戶也對新的工作方式表示感激。「BIM Collaborate Pro 讓我們能夠在建築師和工程合作夥伴進行設計時，近乎即時地監工。對於已經完成的工作，以及需要在任何特定時刻完成的工作，我們都有更好的感受，並且還能夠發表意見，再對這些意見採取後續行動。Cornestones Development 的專案經理 Jan Van Tilborgh 說道：「這能讓我們在規劃施工作業時更有信心。
當我們同在一個平台時，與不同合作夥伴以及研究團隊溝通變得更加輕鬆。」
—Alexandra Dierick，Alides 專案經理
Alides 的專案經理 Alexandra Dierick 補充道：「當我們都在相同的雲端平台時，可以非常輕鬆地與不同的合作夥伴和研究團隊遠距溝通。保留概述非常有用，有助於在專案的不同階段對持續發生的問題進行後續追蹤。當然，這需要每個人改變思維，但在我看來，這些優勢只會變得更加重要，尤其是現在遠距工作正成為一種新的工作型態時。」
除了更有效率的工作型態外，POLO Architects 也看到了其他優勢。減少碳足跡是其中之一。Rombaut 解釋道：「所有內容都已數位化，因此我們要列印的東西變少了，面對面的開會次數也少了。以前經常要在客戶那裡開會，有些人必須要出差前往。在開始使用 BIM Collaborate Pro 之後，我們立即取消了這種開會方式，因為我們可以透過平台輕鬆解決問題。」
而且當比利時推出了與新冠病毒相關的限制時，團隊還能借助 BIM Collaborate Pro 在家中繼續工作。
POLO Architects 現在規劃在所有外部廠商參與的新專案上使用 BIM Collaborate Pro。