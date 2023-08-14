國際建築、工程及營造公司 PM Group 的數位賦能精益專案交付團隊主管 Coral Butler 說道：「業界從未如此繁忙，」為了適應不斷加快的成長速度，這家位於愛爾蘭的公司自 2021 年開始推出為期四年的數位策略。在其提升技術採用率的藍圖中，首重透過使用如 Autodesk Construction Cloud 的系統來進行雲端式協同合作和建立建築資訊模型 (BIM) 資料。透過採行資料見解和數位工作流程，PM Group 發現向客戶交付專案不僅變得更快速，在安全性、一致性和品質上也得以提升。

但是，Butler 也承認單靠技術並無法與眾不同。PM Group 認為，若要創造出其希冀的影響力，就必須與獲取技術一樣，集中精力來培養人才。她說道：「我在業界有 20 年的資歷了，直到過去的五、六年以前，我都還是比較專注在技術層面。但隨著自己越發成熟，我對員工的感激之情主導了我的想法。我將焦點放在員工身上，因為科技可以增強員工的工作表現。」