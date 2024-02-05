改造再利用建築技術，是指將既有建築重新用於新的用途，為過時的建築結構注入新的活力，以更具永續性的方式建造，並保留建築遺產。

在倫敦的國王十字區，英國建築事務所 Orms 承接了一項改造再利用專案，將一棟 20 世紀 70 年代的野獸派辦公大樓改造成現代感十足的時尚飯店 —— The Standard London。

該專案採用大膽的設計，在既有建築結構上增建三層樓，專案團隊利用 Autodesk Revit、3D 建模和數位分身技術，保留既有建築的骨架，支撐起新建三層樓的重量，並設計出能夠實現最佳永續性的能源系統。

在倫敦熙來攘往的國王十字區，英國建築公司 Orms 將一棟 1974 年建成的老舊辦公大樓，翻新改造成一棟擁有 266 間客房的時尚飯店—— The Standard London。該建築坐落於兩座主要火車站對面，前身是一座市政設施，採用在建築史上具有重要意義的野獸派風格。

Orms 作為該專案的首席顧問，率領團隊負責建築外殼與盡築物的核心結構。翻新專案採用改造再利用 (英文) 模式，盡可能保留既有建築，以保護該地區的戰後建築遺產。在這個專案中，團隊對建築進行擴建和大規模改建，並採用大膽的設計，在既有建築上增建三層樓，用做餐廳、作為餐廳、酒吧和屋頂平台之用。

改造再利用老舊建築時，每個專案都是獨一無二的，沒有原型可循。利用 Autodesk Revit、3D 建模和數位分身 (英文) 技術，Orms 與 MEP 和結構顧問公司 Arup 及 Heyne Tillett Steel 共同為建築物極為複雜的結構建立模型、整合各種系統，並規劃供暖、製冷、通風和照明解決方案，以實現最佳的永續性。憑藉這些技術工具和改造資源流程，專案團隊將一座陳舊的建築改造成時尚的國際酒店集團在倫敦的現代化旗艦店。

觀賞影片，瞭解 Orms 如何處理這項改造再利用建築專案。

[影片文字記錄]

Orms 協理/專案建築師 Christian Natterodt：全球三分之一的廢棄物來自營造業。我們不能一直拆除再新造建築物。有許多不同專案在翻修建築物、縮減工程碳足跡，同時讓建築物煥然一新。

The Standard London 是令人驚豔的度假飯店。這間飯店待客熱情，如同張開雙手擁抱賓客，這樣的愉悅氛圍也反映在建築物本身。

建築歷史可追溯至 20 世紀 70 年代。對於骯髒又跟不上時代的建築，許多人的普遍想法是將其拆除。這棟建築物屬於當地歷史的一部分，我們要如何留住建築物本身的蘊含碳排，節省營造費用，並使其變得別具意義？

Heyne Tillet Steel 首席結構工程師 Andrew Middlebrook：翻修工程各不相同，因此相當有趣。每次的方法都不會完全一樣。

Natterodt：這棟建築的核心與外牆皆為混凝土，地下有兩層樓。這些複雜的結構雖然也能繪製成 2D 平面圖，但是只有畫出 3D 結構圖才能讓我們真正地確實理解構造 。

在建築業沒有所謂的原型。我們建造的每棟建築物既是原型也是成品。

透過 [Autodesk] Revit 與 3D 建模，我們能更透徹地瞭解這些複雜的造型。我們可以操控建築物的數位版本 (英文)，拉近查看每一個面向，旋轉檢視建築物，甚至可在開始動工前與結構工程師及所有其他相關人員協調。

Middlebrook：我們盡力研究建築物結構，再用 Revit 建立完整 3D 模型，如此便能盡量保留現有建築物。

在 Revit 中，可以指定材料屬性，例如蘊含碳排，便能量化所要耗用的碳排量。

Arup 資深機械工程師 Michael Stankiewicz：處理建築物翻修工程的設計時，我們立即遇到限制。為了達到更高的永續性，需掌握供暖散熱和通風照明的細節，透過設計讓能源確實用在刀口上。Revit 這樣的工具可用來規劃能源系統，設計出效率極高的建築物。

Natterodt：我們要確保現在建造的建築物日後也易於改建。需要準備相關文件，確保各元素可重複使用。

Middlebrook：如果要在線上快速協作共用、執行衝突偵測並攜手建造建築物，只有用 Revit 才能辦到。

Christian Natterodt：重複使用和翻修是建築界未來的工作趨勢。我們能讓不同時期不同用途的建築物獲得新生，確保未來繼續使用並流傳到下一代。