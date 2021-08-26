將鑽頭鑽過金屬板可能看似稀鬆平常，但當這種金屬將 12 噸重的鋁葉片固定到北海的風力發電機上時，鑽孔的方式便顯得極其重要。若配置出現一公釐的錯誤，就可能浪費數月的設計、製造和組合工作。

避免昂貴且精心設計的元件落入廢料堆是 Odico 的使命之一。Odico 2012 年於丹麥的歐登斯市成立，這裡擁有一批蒸蒸日上的機器人公司，專門從事使用先進的機器人技術，將製造技術帶入營造業。Odico 開發了超敏捷的移動製造機器人，可以隨時重新進行校準。對於專門從事較小規模生產過程的公司來說，每個機器人可提高工廠生產力三倍，因此非常適合製造風力發電機。